Lotta, Mahamedkhabib Kadzimahamedau invitato alle Olimpiadi: la sua quota è stata riallocata a Frank Chamizo

Nuova variazione, a pochissimi giorni dalle Olimpiadi, nella lista degli Atleti Individuali Neutrali, di passaporto russo e bielorusso, che saranno presenti ai Giochi di Parigi 2024: il CIO e l’AINERP hanno ritoccato ulteriormente l’elenco degli atleti ritenuti eleggibili ed invitati.

Il nuovo nome inserito nell’elenco è quello del bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau, il quale aveva ottenuto il pass nella categoria di peso dei -74 kg dello stile libero della lotta: al suo posto era stato invitato un altro bielorusso, Yahor Akulich, ma la federazione del suo Paese non aveva acconsentito alla partecipazione.

La sua quota era stata così riallocata, ed il beneficiario era stato proprio l’azzurro Frank Chamizo, ma la partecipazione dell’azzurro alle Olimpiadi non è in pericolo. Nel caso in cui l’invito venga accettato, infatti, si avrebbe un tabellone a 18 in quella categoria di peso, vista la presenza di Iman Mahdavi, del Team dei Rifugiati.

Il bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau e Frank Chamizo si sono incontrati in semifinale ai Giochi di Tokyo 2020, ed a spuntarla fu il bielorusso, poi medaglia d’argento, mentre l’azzurro a seguire perse anche l’incontro per la medaglia di bronzo e si classificò quinto.