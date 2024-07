Lotta, Emanuela Liuzzi ottiene il pass per Parigi 2024! Riallocazione last minute per l’azzurra

L’Italia avrà tre rappresentanti nella lotta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: il CONI ha appena comunicato la riallocazione di una quota nei -50 kg della femminile (il pass non è nominale), che è stato assegnato ad Emanuela Liuzzi. L’azzurra raggiunge a Parigi 2024 Aurora Russo e Frank Chamizo.

Il processo di riallocazione, che tante volte è stato applicato in questa edizione dei Giochi per via delle quote declinate da parte degli Atleti Individuali Neutrali che erano stati ritenuti eleggibili e quindi invitati dal CIO, suggerisce che il forfait dell’ultimo minuto sia ascrivibile ad una delle atlete qualificate nel corso del torneo su base mondiale andato in scena ad Istanbul nel maggio scorso.

In quell’occasione, infatti, Emanuela Liuzzi aveva perso lo spareggio per il pass olimpico nel match decisivo contro l’azera Mariya Stadnik, risultando così la prima delle non qualificate: per il sistema di riallocazione delle quote stabilito dalla UWW, il forfait deve arrivare da una delle atlete qualificate nell’occasione.

Nel torneo di Istanbul si sono qualificate la nordcoreana Kim Sonhyang, la tedesca Anastasia Blayvas e, appunto, l’azera Mariya Stadnik: andando a guardare la lista degli atleti presenti a Parigi 2024 sul sito ufficiale dei Giochi, manca proprio il nome della nordcoreana. E’ lecito pensare dunque che sia stato il forfait di Kim Sonhyang a spalancare le porte delle Olimpiadi all’azzurra.