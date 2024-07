Lorenzo Simonelli stecca la batteria in Diamond League: tempo alto e niente finale a Parigi

Lorenzo Simonelli non è riuscito a illuminare la scena allo Stade Charlety di Parigi, sede dell’ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli, capace di stampare un sontuoso 13.05 a Roma, è stato eliminato in batteria: quinto posto nella seconda serie con il tempo di 13.33 (0,4 m/s di vento a favore), rimanendo così fuori dall’atto conclusivo a cui prenderanno parte otto atleti.

Il primatista italiano ha un po’ litigato con le barriere, rimanendo ben lontano da quanto messo in mostra allo Stadio Olimpico e anche dal 13.18 timbrato la settimana scorsa agli Assoluti con brezza in faccia. Il 22enne laziale è stato superato dal giapponese Shunsuke Izumiya (13.16), dallo statunitense Dylan Beard (13.25), dallo spagnolo Asier Martinez (13.32) e dal francese Sasha Zhoya (13.33).

Pomeriggio non brillante per Lorenzo Simonelli, che sperava di lasciare il segno nella capitale francese, dove il prossimo 26 luglio inizieranno le Olimpiadi (per l’atletica il sipario si alzerà il 1° agosto allo Stade de France). Il nostro portacolori sta cercando di affinare la condizione per essere grande protagonista ai Giochi e provare a rientrare nella lotta per le medaglie alle spalle del grandissimo favorito Grant Holloway.

In finale sono stati promossi Izumiya, Beard, Martinez, Zhoya (che per millesimi è davanti a Simonelli). Dall’altra batteria avanzano il giapponese Rachid Muratake (13.15), lo statunitense Trey Cunningham (13.20), il belga Michael Obasuyi (13.22) e lo spagnolo Enrique Llopis (13.23).