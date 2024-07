Lorenzo Simonelli baldanzoso: “Da Re dei Pirati voglio lottare per il tesoro alle Olimpiadi. Americani vicini”

Lorenzo Simonelli si presenterà alle Olimpiadi di Parigi 2024 con grandi sogni e ambizioni dopo essersi laureato Campione d’Europa dei 110 ostacoli correndo un rimarchevole 13.05 a Roma e poi chiudendo al secondo posto in Diamond League con uno squillante 13.08 a Montecarlo. Il giovane laziale ha tutte le carte in regola per battagliare per una medaglia ai Giochi e cercherà anche di avvicinare sua maestà Grant Holloway.

Lorenzo Simonelli non si è tirato indietro durante la conferenza stampa di presentazione del Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena il 30 agosto a Roma dopo l’avventura a cinque cerchi: “Io sono sempre pronto, non vedo l’ora di scendere in pista a Parigi, e poi di correre forte al Golden Gala. Su questa pista sarà incredibile. Sento la responsabilità di essere campione d’Europa. Parigi è una fonte di ispirazione per me stesso: voglio dimostrare ciò che valgo“.

L’azzurro ha poi proseguito, dimostrando tutto il suo carattere e la convinzione nei propri mezzi: “Gli Europei sono andati bene e ho modificato gli obiettivi per le Olimpiadi. Da ‘Re dei Pirati’ sono pronto a lottare per il tesoro. Sono felice di essere un’ispirazione per i più piccoli. Fisicamente sto molto bene, sono carico. A Parigi mi divertirò. Gli americani? Non sono distanti”.