Lorenzo Musetti, Olimpiadi Parigi 2024 tennis: scheda e giorni di gara

Il 2024 di Lorenzo Musetti è stato, ed è, molto particolare. Partito non bene, ha saputo gestire anche le nuove responsabilità derivanti dalla paternità e, dal Roland Garros, non si è più fermato, e la stagione su erba è stata da big assoluto. A Parigi ci tornerà da testa di serie, il che dovrebbe evitargli guai eccessivi nei primi due turni. Si è guadagnato a buon diritto un ruolo da, se non outsider, quantomeno fastidioso per chiunque. Tutta da scoprire in doppio l’accoppiata con Jannik Sinner.

Nome: Lorenzo

Cognome: Musetti

Luogo e data di nascita: Carrara (MS), 3 marzo 2002

Sport e disciplina: tennis, singolare maschile e doppio maschile

Quando gareggia: sabato 27 o domenica 28 luglio (1° turno singolare maschile, doppio maschile). Eventuali in singolare maschile: lunedì 29 o martedì 30 luglio (2° turno), mercoledì 31 luglio (3° turno), giovedì 1° agosto (quarti di finale), venerdì 2 agosto (semifinale), sabato 3 agosto (finale bronzo), domenica 4 agosto (finale oro). Eventuali in doppio maschile: lunedì 29 luglio (2° turno), martedì 30 luglio (quarti di finale), mercoledì 31 luglio (semifinale), venerdì 2 agosto (finale bronzo), sabato 3 agosto (finale oro).