Lorenzo Chiavarini, Olimpiadi Parigi 2024 vela: scheda e giorni di gara

Lorenzo Chiavarini è alla prima partecipazione olimpica della carriera, dopo aver sfiorato l’obiettivo sia a Rio 2016 che a Tokyo 2021 quando rappresentava la Gran Bretagna. Il nativo di Roma si era infatti trasferito in Scozia da piccolo, gareggiando poi per Team GB (conquistando 1 oro ed 1 bronzo continentale) fino all’inizio del 2022, in cui viene ufficializzato il suo passaggio alla Nazionale italiana. Per i colori azzurri il suo risultato più prestigioso è indubbiamente il 5° posto ai Mondiali di Den Haag, valevole anche per il pass a cinque cerchi nell’ILCA 7. A Marsiglia sarà un outsider, in un evento che si preannuncia però molto aperto.

Nome: Lorenzo

Cognome: Chiavarini

Luogo e data di nascita: Roma, 17 gennaio 1994

Sport e disciplina: vela (singolo maschile ILCA 7)

Quando gareggia: dall’1 al 6 agosto