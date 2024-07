LIVE Vavassori/Errani-Medvedev/Andreeva, Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: primo scoglio arduo per i due azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del doppio misto tra Andrea Vavassori/Sara Errani e Daniil Medvedev/Mirra Andreeva alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Si tratta del secondo match della carriera giocato insieme dalla coppia azzurra che a Wimbledon è stata eliminata da Withrow e Sutjadi in un incontro particolare, interrotto e ripreso due giorni dopo. Per caratteristiche i due possono far bene, essendo due buoni doppisti, possedendo un’ottima qualità nei pressi della rete.

Dall’altra parte della rete c’è un’altra coppia particolarmente anomala come quella composta da Medvedev e Andreeva che hanno giocato solo in esibizione negli Emirati Arabi un set contro Badosa e Tsitsipas. In particolare Medvedev è l’anti-doppio, particolarmente poco a suo agio dalla metà campo in avanti e arretrato in risposta. Vedremo come adatterà il suo gioco.

L'incontro è programmato come quinto sul Suzanne Lenglen.