LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Pellielo e de Filippis si misurano sui primi 75 piattelli

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata del tiro a volo ai Giochi della XXXIII Olimpiade. I Giochi Olimpici di questa sport iniziano ufficialmente con le qualificazioni del trap maschile.

In questa specialità l’Italia sarà rappresentata da Giovanni Pellielo e Mauro de Filippis. I due azzurri si presentano alla competizione olimpica con il ruolo di possibili “outsiders” nella lotta verso le medaglie. Per loro l’obiettivo principale però è quello di disputare una buona qualificazione strappando così l’accesso alla finale.

Rientrare nelle prime 6 posizioni non sarà però facile. La lotta per le medaglie è molto agguerrita e vede in gioco tanti atleti. Il favorito numero 1 per il passaggio del turno è l’iberico Alberto Fernandez, che si presenta come numero 1 del mondo. La qualificazione è l’obiettivo minimo anche per James Willett e Matthew John Coward-Holley. Proverà ad entrare in finale anche Jiri Liptak, campione olimpico in carica.

Il primo turno di qualificazione del trap maschile inizierà alle 9.30 con i primi 75 piattelli. Pellielo è inserito nel primo gruppo mentre de Filippis gareggerà nel quarto raggruppamento. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della qualificazione del trap maschile con aggiornamento minuto dopo minuto. Buon divertimento!