LIVE Stati Uniti-Sud Sudan, Olimpiadi Parigi basket in DIRETTA: i campioni in carica sfidano la sorprendente Nazionale africana

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Stati Uniti-Sud Sudan, seconda giornata del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 per il gruppo C!

Gli USA hanno rispettato ampiamente i pronostici nel primo incontro, battendo nettamente la Serbia vice-campione del Mondo per 84-110 con 21 punti e 9 rimbalzi di LeBron James e 23 punti di uno scatenato Kevin Durant. La Nazionale di coach Steve Kerr chiuderà poi la prima fase sabato pomeriggio alle 17:00 contro Porto Rico, per allungare la striscia di imbattibilità e proiettarsi sui quarti di finale previsti la settimana prossima.

Il Sud Sudan, alla prima partecipazione olimpica della sua storia grazie al piazzamento ai Mondiali del 2023, ha piegato al debutto il Porto Rico per 90-79 grazie a 19 punti di Carlik Jones e 15 punti di Marial Shayok che hanno trascinato la compagine africana ad un successo storico per un Paese nato solo 13 anni fa dopo l’indipendenza dal Sudan – dove Luol Deng, ex giocatore NBA, è stato Presidente federale ed ora fa parte dello staff di coach Royal Ivey.

Palla a due che verrà alzata al Pierre Maureloy Stadium di Lille (Francia) alle ore 21:00, nel palazzetto della città vicina al confine col Belgio che ospita la fase a gironi – per quella ad eliminazione diretta ci si sposterà alla Bercy Arena di Parigi – completamente sold-out con il pubblico accorso ad ammirare le stelle NBA. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!