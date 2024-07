LIVE Scherma, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: l’Italia si affida a fiorettisti e sciabolatrici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata della scherma ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Dopo l’enorme delusione della giornata di ieri con le fiorettiste e spadisti giù dal podio, oggi l’Italia vuole assolutamente riscattarsi con le prove individuali del fioretto maschile e della sciabola femminile.

Nel fioretto maschile maschile Tommaso Marini va a caccia della tripletta dopo il titolo iridato e quello europeo. Il marchigiano si presenta da numero uno del ranking mondiale ed è sicuramente l’uomo da battere in una gara individuale che si prospetta sicuramente molto combattuta. Attenzione anche a Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, che possono anche piazzare la sorpresa. C’è poi l’attesa per il quartetto (ci sarà anche Alessio Foconi), anche se negli ultimi appuntamenti l’Italia ha steccato qualche volta. A Parigi non ci sarà margine d’errore.

Provare a stupire. Questo è l’obiettivo delle sciabolatrici azzurre alle Olimpiadi di Parigi 2024. Domani scenderanno in pedana Martina Criscio, Michela Battiston e Chiara Mormile, che possono recitare il ruolo delle outsider, cercando di regalarsi un clamoroso sogno olimpico.

La terza giornata della scherma inizierà alle 9.30.