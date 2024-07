LIVE Polonia-Brasile, Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA: Verdeoro quasi con le spalle al muro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Polonia-Brasile, match valido per la seconda giornata della fase a giorni del torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024. La situazione nella Pool B inizia a delinearsi e il Brasile non può permettersi ulteriori passi falsi.

La nazionale Verdeoro ha fatto il suo debutto contro l’Italia ed è uscita malamente sconfitta in un match in cui raramente ha dimostrato di poter tenere il passo degli azzurri (3-1). Discorso diverso per la Polonia, che ha avuto vita facile contro l’Egitto. La Pool B al momento vede in testa l’Italia con 6 punti e due vittorie, gli azzurri sono già di fatto qualificati ai quarti di finale, la Polonia insegue con una vittoria e 3 punti, mentre Brasile ed Egitto chiudono la classifica. Al momento il Brasile è la peggiore terza e sarebbe quindi tagliata fuori dai quarti di finale, vi ricordiamo infatti che formula del torneo prevede che al prossimo turno saranno le prime due classificate di ogni girone, più le due migliori terze, verrà poi sfilata una classifica che deciderà gli accoppiamenti dei quarti di finale, la prima sfiderà l’ottava, la seconda la settima e così via. La Polonia ha vinto 5 degli ultimi scontri diretti contro il Brasile e anche oggi partirà con i favori del pronostico.

il match prenderà il via alle ore 09:00!