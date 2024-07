LIVE Paolini-Schmiedlova, Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: azzurra in campo da favorita, con vista quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale delle Olimpiadi tra Jasmine Paolini e Anna Schmiedlova.

Si gioca per issarsi ai quarti di finale, in questo turno le linee teoriche di inizio torneo, avrebbero voluto far incontrare la finalista in carica del Roland Garros con la testa di serie numero 14 del tabellone a Cinque cerchi Beatriz Haddad Maia. La brasiliana è però stata sconfitta dalla slovacca, che si trova a giocare una delle partita più importanti della carriera.

Paolini conduce per 6 a 2 nei precedenti, tutti però giocati prima che l’azzurra cambiasse pelle e diventasse una delle migliori giocatrici del circuito WTA. Partita che potrebbe spingere la toscana verso la medaglia, visto che ci sarebbe poi il quarto di finale, a tre partite dall’oro, contro chi uscirà tra Krejcikova e Svitolina. Insomma, il livello dovrà alzarsi sempre di più per ottenere quella che sarebbe una “preventivata” ma non per questo meno storica medaglia.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di ottavi di finale delle Olimpiadi tra Jasmine Paolini e Anna Schmiedlova. Si parte come 2° match dalle 12 sul Suzanne Lenglen, dopo Draper-Fritz. Vi aspettiamo!