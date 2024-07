LIVE Paolini-Bogdan, Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: inizio insidioso per la carta da medaglia azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e bentornati al Roland Garros dove le Olimpiadi di Parigi 2024 stanno per prendere il via anche per quanto riguarda il tennis!

Si parte con la Diretta Live del 1° turno tra Jasmine Paolini (4^ forza del seeding) e Ana Bogdan, partita che potrebbe riservare insidie visto il gioco aggressivo e spregiudicato della giocatrice rumena. L’azzurra sta vivendo una stagione da sogno, la doppietta di ultimi atti al Roland Garros e a Wimbledon la mette in buonissima posizione per giocarsi una medaglia. Per farlo, gli ostacoli da superare non saranno pochi, a cominciare dalla rivale odierna, con cui non ci sono precedenti.

Bogdan è capace di tutto, nel bene e nel male, chiedere a Leylah Fernandez, battuta a Roma in due set netti e letteralmente bombardata di vincenti. Il 3° turno al Roland Garros è il miglior risultato del 2024, oltre chiaramente alla finale giocata nel WTA 250 di Cluj-Napoca, torneo di casa. Per la n.5 del mondo WTA sarà iimportante l’inizio di match in cui speriamo non possa sentire troppo la pressione di difendere i colori dell’Italia con importanti velleità. Il percorso nel torneo metterebbe poi di fronte una vecchia conoscenza, ovvero la giovane promessa russa Mirra Andreeva al 2° turno, ma di questo ci occuperemo più avanti.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match d’esordio di Jasmine Paolini a Parigi 2024 contro la rumena Ana Bogdan, che inizierà alle ore 12 sul campo Suzanne Lenglen. Buoni Giochi olimpici!!