LIVE Musetti-Navone, Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: il toscano alla caccia degli ottavi a cinque cerchi

Musetti-Monfils

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno di singolare maschile del torneo olimpico di tennis tra Lorenzo Musetti e Mariano Navone. Una è la chiave di lettura fondamentale: il toscano è tra i più in forma del momento, l’argentino è nell’anno migliore della sua vita.

Tra i due esiste un precedente, che però non viene conteggiato dall’ATP per la sua storica ostinazione a non contare alcunché di diverso dai tabelloni principali dai 250 in su e poco altro. Si tratta della finale del Challenger di Cagliari, un evento di livello 175 che possono frequentare anche nomi importanti, che fu vinto da Navone per 7-5 6-1 sulla strada della storia, perché è diventato il primo giocatore a esordire in un main draw Slam direttamente da testa di serie da quando esiste la classifica computerizzata.

Per Musetti vittoria molto netta su Gael Monfils, ottenuta di fronte a un pubblico francese che non è mai stato veramente “acceso” sul Court Suzanne Lenglen: merito del toscano, bravissimo a non lasciare mai un vero margine al transalpino. Quanto a Navone, invece, successo per 6-2 6-2 su Nuno Borges, portoghese anch’egli in un’ottima annata, ma in pessima giornata quando ha incontrato l’argentino.

In un certo senso è il match del destino per entrambi: il sudamericano ha la notevole chance di legittimare l’annata con un risultato importante anche a cinque cerchi, per l’azzurro invece c’è la voglia di confermare tutti i grandissimi progressi degli ultimi due mesi, culminati nella battaglia notturna con Novak Djokovic e in una stagione su erba da spettacolo vero.

Il match tra Lorenzo Musetti e Mariano Navone inizierà alle ore 13:00 sul Court 6. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!