LIVE Mountain Bike, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Avondetto e Braidot outsider per il podio

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del cross country maschile nel contesto della mountain bike alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver visto le ragazze affrontare il percorso di gara disegnato sulle colline d’Elancourt, quest’oggi toccherà agli uomini sfidarsi per il quarto evento da medaglia delle due ruote a quest’edizione dei Giochi Olimpici.

Il percorso di gara, già ammirato ieri per la prova femminile, non presenta grosse difficoltà. Il grande favorito per la medaglia d’oro è Thomas Pidcock (Gran Bretagna), uomo che non ha bisogno di presentazioni. Il britannico, campione in carica a cinque cerchi, sarà l’atleta da tenere maggiormente d’occhio in chiave vittoria. Gli avversari più quotati per dare fastidio al quasi 25enne di Leeds sono Nino Schurter e Mathias Fluckiger (Svizzera), Victor Koretzky (Francia) e Samuel Gaze (Nuova Zelanda).

L’Italia potrà schierare due atleti, Luca Braidot e Simone Avondetto. Il primo, classe 1991, disputerà la terza Olimpiade in carriera, e vorrà coronare la carriera con una medaglia a cinque cerchi, mentre il secondo sarà al via della gara da campione d’Europa in carica, e ha dimostrato di poter competere nei piani alti del circuito. Entrambi non partono con i favori del pronostico, ma saranno due mine vaganti nella corsa al podio.

La prova avrà inizio a partire dalle ore 14.10.