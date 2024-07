LIVE Judo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Assunta Scutto cede alla svedese Babulfath ai quarti di finale. Chance ripescaggi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.00 La nostra diretta live si chiude momentaneamente qui, appuntamento a partire dalle 16.00 per ripescaggi, semifinali e finali per le prime medaglie di questa Olimpiade, un saluto da parte di OA Sport.

12.58 Dopo un minuto arriva l’ippon di Natsumi Tsunoda sulla francese Boukli che sarà dunque l’avversaria di Assunta Scutto nel primo ripescaggio che andrà in scena nel pomeriggio a partire dalle 16.00.

12.56 Ci ha provato Assunta Scutto che ha però dovuto cedere alla maggiore freschezza e lucidità della giovane svedese. L’azzurra accede dunque ai ripescaggi del pomeriggio che potrebbero portare alla medaglia di bronzo.

12.55 C’è l’ippon di Babulfath.

12.54 Shido per la svedese, mancano 30 secondi.

12.53 Deve accelerare ora l’azzurra, 1’16” sul cronometro.

12.52 Waza-ari per Babulfath. Tolto lo shido all’azzurra.

12.51 Shido per l’azzurra con 2’51” sul cronometro.

12.48 18 anni per la giovane scandinava che proverà ad insediare l’azzurra, n.1 del ranking di specialità.

12.45 E’ il momento di Assunta Scutto, l’azzurra torna sul tatami per i quarti di finale con la svedese Tara Babulfath.

12.43 Ippon di Garrigos su Nagayama, lo spagnolo avanza dunque in semifinale, ora Sardalashvili (Georgia)-Yildiz (Turchia).

12.40 Nel primo quarto dei -60 kg uomini il kazako Smetov si è imposto per waza-ari sul taiwanese Yang. Ora Garrigos (Spagna)-Nagayama (Giappone).

12.37 Tra poco tornerà dunque sul tatami Assunta Scutto che se la vedrà con la svedese Tara Babulfath, tabellone che si presenta complicato per l’azzurra che in caso di passaggio del turno affronterebbe poi in semifinale una tra la giapponese Tsunoda e la francese Boukli, probabilmente le due maggiori favorite per salire sul gradino più alto del podio.

12.35 C’è il terzo shido per la serba, Martinez Abelenda avanza dunque ai quarti, questo il quadro completo:

Scutto (Italia)-Babulfath (Svezia)

Tsunoda (Giappone)-Boukli (Francia)

Bavuudorj (Mongolia)-Narvaez (Paraguay)

Abuzhakynova (Kazakistan)-Martinez Abelenda (Spagna)

12.32 Soluzione al golden score per l’ultimo ottavo di finale dei -48 lg donne.

12.31 Secondo shido per Nikolic.

12.30 Uno shido a testa per Martinez Abelenda e Nikolic a 1’12” dal golden score.

12.28 Iniziano i quarti di finale dei -60 kg uomini con la sfida tra Yang (Taipei) e Smetov (Kazakistan).

12.25 La kazaka Abuzhakinova trova un ippon immediato con Lin (Taipei) e avanza nel tabellone. Ora l’ultimo ottavo tra Tra Nikolic (Serbia) e Martinez Abelenda (Spagna) poi toccherà di nuovo ad Assunta Scutto.

12.24 Questo il quadro dei quarti di finale dei -60 kg uomini:

Yang (Taipei)-Smetov (Kazakistan)

Garrigos (Spagna)-Nagayama (Giappone)

Sardalashvili (Georgia)-Yildiz (Turchia)

Mkheidze (Francia)-Kim (Corea del Sud)

12.21 Ippon spettacolare di Narvaez che supera così la portoghese Costa e avanza ai quarti di finale.

12.18 Due shido per Narvaez, uno per Costa, soluzione al golden score.

12.15 Shido per Narvaez.

12.12 Parte il terzultimo ottavo di finale dei -48 kg donne tra la portoghese Costa e la paraguaiana Narvaez.

12.11 Bavuudorj trova l’ippon dopo 16 secondi con l’austriaca Tanzer e avanza ai quarti.

12.09 Al maschile l’incontro tra Aghayev (Azerbaigian) e Kim (Corea del Sud) chiuderà gli ottavi di finale.

12.08 Arriva l’ippon di Boukli che passa dunque ai quarti dove affronterà la giapponese Tsunoda.

12.06 Secondo shido per la tunisina quando mancano 10 secondi al golden score.

12.04 Shido per Bedioui.

12.01 Ora la francese Boukli affronta la tunisina Bedioui.

11.58 Trova l’ippon la giapponese che chiude velocemente anche il suo secondo incontro e passa ai quarti di finale.

11.57 Torna sul tatami Natsumi Tsunoda che affronta la sudafricana Geronay Whiteboi.

11.56 Sarà dunque un match ostico quello che l’azzurra sarà chiamata ad affrontare contro la giovanissima scandinava (appena 18 anni).

11.55 Trova l’ippon per immobilizzazione Babulfath che passa dunque il turno e affronterà Assunta Scutto ai quarti di finale.

11.54 Shido per passività alla svedese che trova però immediatamente un waza-ari.

11.52 Ora Babulfath (Svezia)-Kurbonova (Uzbekistan) che decreterà il nome dell’avversaria di Assunta Scutto ai quarti di finale.

11.51 Ottima l’azione dell’azzurra che ha portato Laborde allo stremo delle forze trovando un ippon per immobilizzazione.

11.50 IPPON DI ASSUNTA SCUTTO!

11.49 Shido per passività a Scutto.

11.48 Prende l’iniziativa l’azzurra quando abbiamo superato di poco metà gara.

11.47 Tolto lo shido ad Assunta Scutto.

11.46 C’è uno shido per l’azzurra per presa irregolare.

11.45 Inizia l’incontro tra Scutto e Laborde.

11.43 Passa il turno la spagnola che chiude dunque il quadro degli ottavi di finale, tocca ad Assunta Scutto che sfida la statunitense Maria Celia Laborde.

11.40 Waza-ari della spagnola Martinez Abelenda e due shido per la cilena Vargas Ley.

11.37 Questo nel frattempo il quadro quasi completo degli ottavi di finale:

Scutto (Italia)-Laborde (Usa)

Babulfath (Svezia)-Kurbonova (Uzbekistan)

Tsunoda (Giappone)-Whiteboi (Sudafrica)

Boukli (Francia)-Bedioui (Tunisia)

Bavuudorj (Mongolia)-Tanzer (Austria)

Costa (Portogallo)-Narvaez (Paraguay)

Abuzhakynova (Kazakistan)-Lin (Taipei)

Nikolic (Serbia)-Martinez Abelenda (Spagna)/Vargas Ley (Cile)

11.34 La serba Nikolic supera per waza-ari la slovena Stangar, ora l’ultimo match del primo turno dei -48 kg donne tra Martinez Abelenda (Spagna) e Vargas Ley (Cile), poi sarà il turno di Assunta Scutto.

11.31 Trova il waza-ari Garrigos che passa ai quarti, ora Nagayama (Giappone)-Augusto (Brasile).

11.29 Al maschile soluzione al golden score tra Garrigos e Verstraeten.

11.26 La taiwanese Lin supera per ippon la colombiana Lasso, ora Nikolic (Srerbia)-Stangar (Slovenia).

11.23 Entra in gara anche lo spagnolo Garrigos, tra i favoriti per il podio, l’iberico affronta il belga Verstraeten.

11.20 Smetov supera Khalmatov per waza-ari e passa il turno.

11.17 Nei -48 kg donne mancano invece altri tre incontri per chiudere il primo turno, poi toccherà ad Assunta Scutto che esordirà con la sfida alla statunitense Maria Celia Laborde, impostasi sulla cinese Guo nel primo incontro della giornata.

11.16 Si prosegue con il secondo ottavo tra l’ucraino Khalmatov e il kazako Smetov.

11.13 Nel match fino a qui più lungo della giornata Andrea Carlino cede al numero uno del ranking Yung Wei Yang (Taipei) che avanza dunque ai quarti di finale. E’ stata comunque un’ottima Olimpiade quella dell’azzurro che dopo aver superato l’australiano Katz al primo turno si è arreso soltanto dopo più di tre minuti di golden score al favorito taiwanese.

11.12 Arriva purtroppo il waza-ari di Yang che chiude l’incontro dopo 7 minuti e 51 secondi.

11.11 Secondo shido all’azzurro per non combattività.

11.10 Shido anche per Andrea Carlino che comunque andrà a finire è riuscito a portare il numero 1 del ranking al golden score.

11.09 Shido per il taiwanese.

11.07 Arriva un waza-ari anche per Yang che pareggia i conti.

11.05 WAZA-ARI DI ANDREA CARLINO!

11.03 Questo il quadro degli ottavi di finale dei -60 kg uomini:

Carlino (Italia)-Yang (Taipei)

Khalmatov (Ucraina)-Smetov (Kazakistan)

Garrigos (Spagna)-Verstraeten (Belgio)

Nagayama (Giappone)-Augusto (Brasile)

Sardalashvili (Gerorgia)-Wolczak (Israele)

Yildiz (Tuchia)-McKenzie (Giamaica)

Mkheidze (Francia)-Enkhtaivan (Mongolia)

Aghayev (Azerbaigian)-Kim (Corea del Sud)

11.00 Il coreano Kim supera lo zambiano Zulu, si chiude dunque il primo turno dei -60 kg uomini, si proseguirà ora con gli ottavi di finale, dopo aver superato Katz torna sul tatami Andrea Carlino che se la vede con Yang (Taipei).

10.58 Ippon della austriaca Tanzer su Wong (Hong Kong), ora Costa (Portogallo)-Menz (Germania).

10.55 Enkhtaivan avanza superando per ippon l’egiziano Samy. Ora l’ultimo incontro del primo turno dei -60 tra Zulu (Zambia) e Kim (Corea del Sud) poi si proseguirà con gli ottavi di finale dove tornerà sul tatami Andrea Carlino per la sfida al taiwanese Yung Wei Yang.

10.53 Ippon di Bavuudorj che passa il turno, ora Wong (Hong Kong)-Tanzer (Austria).

10.52 Arriva l’ippon del giamaicano McKenzie sullo yemenita Makabr, si prosegue con Samy (Egitto)-Enkhtaivan (Mongolia).

10.51 Waza-ari e shido per Bavuudorj con Esposito a metà incontro.

10.48 Abbiamo superato la metà delle gare del primo turno (sedicesimi di finale) sia per -48 kg donne che per -60 kg uomini. Ora Bavuudorj (Mongolia)-Esposito (Malta) al femminile e Makabr (Yemen)-Mckenzie (Giamaica) al maschile.

10.46 L’israeliano Wolczak trova l’ippon e supera Kisoka avanzando nel tabellone. Bedioui supera invece la vietnamita Hoang al femminile.

10.45 C’è il waza-ari della tunisina Bedioui su Hoang (Vietnam).

10.42 Il brasiliano Augusto passa il turno superando 1-0 il costaricano Sancho. Si prosegue con Kisoka (Repubblica Democratica del Congo)-Wolczak (Israele).

10.41 Settimo incontro del primo turno del tabellone femminile tra Hoang (Vietnam) e Bedioui (Tunisia).

10.40 Intanto c’è il waza-ari del brasiliano Augusto su Sancho (Costa Rica).

10.38 Arriva l’ippon della francese Boukli tra l’ovazione del pubblico parigino.

10.36 Il belga Verstraeten passa il turno superando Moreno, si prosegue con Sancho (Costa Rica)-Augusto (Brasile).

10.35 Shido per la turca.

10.33 Al maschile il belga Verstraeten è avanti di un waza-ari su Moreno (El Salvador), al femminile si prosegue con Boukli (Francia)-Beder (Turchia), ovazione per la beniamina di casa.

10.31 La sudafricana Whiteboi trova il secoondo waza-ari e passa il turno superando la guatemalteca Solis.

10.30 Al maschile il kazako Smetov supera con l’ippon l’olandese Tsjakadoea.

10.27 C’è il waza-ari di Solis.

10.26 Si prosegue con Solis (Guatemala)-Whiteboi (Sudafrica) nel primo turno dei -48 kg donne.

10.24 Ippon della giapponese che chiude l’incontro in 46 secondi.

10.23 Waza-ari dopo pochi secondi trovato da Tsunoda.

10.22 E’ il momento di Natsumi Tsunoda, la giapponese, favorita per l’oro nei -48 kg esordisce affrontando la brasiliana Natasha Ferreira.

10.21 Kurbonova trova il waza-ari e passa il turno superando l’azera Aliyeva,

10.20 Nel frattempo al maschile l’ucraino Khalmatov si impone sull’uzbeko Ruziev per waza-ari.

10.19 Shido anche per l’uzbeka Kurbonova.

10.16 Shido per Aliyeva.

10.15 Sul mat 1 si prosegue con la sfida tra Aliyeva (Azerbaigian)-Kurbonova (Uzbekistan).

10.12 Nel frattempo la svedese Babulfath supera la coreana Lee per ippon.

10.11 Carlino se la vedrà in seguito con il taiwanese Yang agli ottavi di finale.

10.10 ANDREA CARLINO PASSA IL TURNO! L’azzurro si impone nel primo match e avanza dunque nel tabellone.

10.09 C’è anche uno shido per l’australiano.

10.08 ARRIVA IL WAZA-ARI DI ANDREA CARLINO SU KATZ!

10.07 Arriva l’ippon della statunitense con origini cubane Laborde che passa dunque il turno e affronterà l’azzurra Assunta Scutto nel prossimo match.

10.06 Secondo shido per la cinese Guo.

10.04 Laborde trova il waza-ari dopo uno shido per parte.

10.01 Si parte, Guo (Cina)-Laborde (Usa) sul tatami 1, Carlino (Italia)-Katz (Australia) sul 2.

10.00 Inizia il judo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

09.50 Dieci minuti all’inizio del programma che si aprirà con la sfida tra l’azzurro Carlino e l’australiano Katz.

09.45 Partirà invece direttamente dal secondo turno Assunta Scutto, arrivata a Parigi come n.1 del ranking.

09.40 Andrea Carlino sarà il primo a scendere in pedana tra gli uomini, l’azzurro se la vedrà con l’australiano Joshua Katz al primo turno.

09.35 Si partirà con -48 kg donne e -60 kg uomini alla “Champ-de-Mars Arena” di Parigi, per l’Italia ci saranno Assunta Scutto e Andrea Carlino.

09.30 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata del judo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si assegneranno già oggi le prime medaglie in Francia dove saranno due gli azzurri protagonisti in pedana.

Si partirà con i -48 kg donne e i -60 kg uomini con le eliminatorie dalle ore 10 per proseguire poi con ripescaggi, semifinali e finali con il programma che dovrebbe esaurirsi intorno alle ore 19.00. Per l’Italia saranno in gara Andrea Carlino al maschile e Assunta Scutto al femminile con quest’ultima che si presenterà con il n.1 del ranking sebbene senza in realtà partire con i favori del pronostico per il gradino più alto del podio.

Per quanto riguarda i -48 kg infatti la più forte del mondo risponde al nome di Natsumi Tsunoda. L’esperta giapponese ha perso un solo combattimento negli ultimi tre anni, contro una connazionale che non sarà presente a Parigi, a testimonianza di una netta superiorità sul resto della concorrenza. Nei -60 kg invece a partire con lo scettro di favorito sarà il nipponico Nagayama, seguito dal taiwanese Yang, il giovane talento georgiano Sardalashvili, il francese Mkheidze e lo spagnolo Garrigos.

Si partirà alle ore 10.00 alla "Champ-de-Mars Arena" di Parigi.