LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Italia a caccia della finale, Moschettieri all’arrembaggio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni maschili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si alza il sipario sui Giochi per l’universo della Polvere di Magnesio, pronto a regalare grande spettacolo a tutti gli appassionati con una giornata infinita e all’insegna del grande pathos: si determinano le qualificate alle varie finali (otto per la gara a squadre, ventiquattro per il concorso generale individuale, otto per ogni singola specialità).

L’Italia torna a schierare la squadra ai Giochi dopo addirittura dodici anni e il quintetto tricolore vorrà ben figurare, con il chiaro obiettivo di staccare il biglietto per l’atto conclusivo del team event. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per raggiungere questo traguardo e per poi ricoprire un ruolo da outsider in questa rassegna a cinque cerchi. Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati si giocheranno un posto nella finale all-around, Carlo Macchini punta alla finale alla sbarra e Nicola Bartolini desidera quella al corpo libero.

Gli azzurri scenderanno in pedana alle ore 20.00, nella terza e ultima suddivisione

Si inizia alle ore 11.00 e si andrà avanti fino alle ore 22.30 circa.