Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia maschile per le qualificazioni alle Olimpiadi: scelti i quartetti per attrezzo

L’Italia torna a partecipare alle Olimpiadi con la squadra di ginnastica artistica maschile dopo addirittura dodici anni di assenza: l’ultima apparizione con il quintetto risale addirittura a Londra 2012, poi le mancate qualificazioni a Rio 2016 (fuori addirittura dal Test Event, il punto più basso della storia contemporanea) e di Tokyo 2020 (per una manciata di decimi), prima di riuscire a strappare la qualificazione per Parigi 2024, tra l’altro vincendo gli Europei nel 2023 e conquistando il bronzo continentale pochi mesi fa a Rimini.

I Moschettieri scenderanno in pedana sabato 27 luglio a partire dalle ore 20.00, quando saranno impegnati nella terza e ultima suddivisione delle qualificazioni. L’obiettivo è molto chiaro: rientrare tra le migliori otto formazioni e strappare l’accesso all’atto conclusivo di lunedì, dove gli azzurri cercheranno di essere tra gli outsider per le medaglie.

A livello individuale si punterà ai due posti nella finale del concorso generale individuale con Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati (passano i migliori 24, ma massimo due per Nazione) e si auspica qualche ingresso nelle finali di specialità, soprattutto con Carlo Macchini alla sbarra (attenzione anche ad Abbadini sul ferro) e con Nicola Bartolini al corpo libero.

Il DT Giuseppe Cocciaro ha delineato la formazione per il turno preliminare e ha definito i quartetti che saliranno sui vari attrezzi, ricordando che l’Italia incomincerà la propria avventura agli anelli. La formula delle qualificazione è il consueto 5-4-3: cinque atleti in gara, quattro salgono su ciascun attrezzo, il peggior punteggio viene scartato.

Abbadini, Casali e Macchiati saranno impegnati su tutti gli attrezzi nelle qualificazioni in programma sabato 27 luglio (gli azzurri scenderanno in pedana nell’ultima suddivisione). Bartolini e Macchini si divideranno le specialità: corpo libero, volteggio e parallele pari per il sardo (che salirà anche sugli anelli in caso di necessità); sbarra e cavallo con maniglie per il marchigiano.

FORMAZIONE ITALIA QUALIFICAZIONI OLIMPIADI PARIGI 2024