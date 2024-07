LIVE Djokovic-Rune, Wimbledon 2024 in DIRETTA: trappola per il serbo agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’ottavo di finale più atteso di Wimbledon 2024 tra Novak Djokovic e Holger Rune.

Ci attende un match lungo, incerto e spettacolare, come sempre è stato quando i due giocatori si sono trovati l’uno di fronte all’altro. Non c’è stato neanche un precedente in cui uno dei due ha vinto in “straight set“, come dicono oltre manica, ovvero senza concedere neanche un parziale. L’ultimo incontro risale alle ATP Finals 2023, dove una splendida battaglia di oltre 3 ore fu vinta dal serbo, che avrebbe poi sollevato il trofeo in finale contro Jannik Sinner. L’incognita sono le condizioni del serbo, che nei primi tre turni non ha lesinato dubbi a riguardo, perdendo un totale di 2 set, non da avversari di primissimo livello.

Djokovic ha facilmente battuto Kopriva all’esordio, per poi faticare oltremodo per superare il britannico Fearnley in 4 set. Al 3° turno ha poi lasciato il primo parziale ad Alexei Popyrin, riuscendo a completare l’opera nei tre successivi. Holger Rune, testa di serie n. 15 dei Championships, ha invece superato non senza difficoltà i primi 3 turni. Viene dalla rimonta da 0-2 sotto contro il francese erbivoro Quentin Halys, mentre al 2° turno aveva sconfitto altresì rimontando da 0-1 Thiago Seyboth Wild. Partita che potrebbe aprire la strada a uno dei due verso la finale.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live dell’ottavo di finale più atteso di Wimbledon 2024 tra Novak Djokovic e Holger Rune. Si gioca come 3° incontro sul Centre Court (via alle 14:30) dopo Rybakina-Kalinskaya e Fritz-Zverev, vi aspettiamo!