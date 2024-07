LIVE Djokovic-Nadal, Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: il 60° “classico” è forse l’ultimo ballo dello spagnolo sullo Chatrier

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il 2° turno tra Novak Djokovic e Rafael Nadal non ha bisogno di presentazioni.

Il “classico” del tennis. Il serbo e lo spagnolo si sono affrontati 59 volte, di cui 28 sulla terra battuta. Nel primo lunedì dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 si ritrovano, forse per l’ultima volta, in uno dei teatri più prestigiosi che hanno calcato da rivali. Sul Court Philippe Chatrier hanno incrociato la racchetta 9 volte, con 7 vittorie di Nadal e 2 di Djokovic in partite che si sono disputate quasi mai prima dei quarti di finale (solo una volta). Questa volta, forse l’ultima in cui li vedremo uno di fronte all’altro, c’è in palio un 3° turno olimpico.

Nadal punta forte sul doppio maschile, in cui ha esordito a fianco del campione in carica del Roland Garros e compagno di Nazionale Carlos Alcaraz, battendo i quotati argentini Gonzalez/Molteni. Il maiorchino non ha tuttavia voluto trascurare il singolare, nella giornata di ieri è sceso in campo contro Marton Fucsovics e lo ha battuto dopo oltre 2 ore e mezzo di partita, con tutto il pubblico dalla sua parte. Si è quindi guadagnato un’ultima (forse) sfida a uno dei suoi rivali più significativi, sicuramente quello con cui ha avuto una rivalità più marcata, anche più di Roger Federer (affrontato ‘appena’ 40 volte).

C’è un inoltre un altro aspetto da non trascurare. Djokovic detiene il record di vittorie in tornei Slam, nei Masters 1000 ed è primatista di settimane trascorse al n.1 del mondo. Gli manca solo l’oro olimpico, cimelio che Nadal custodisce in bacheca per quanto riguarda il singolo e il doppio maschile. Sará proprio il maiorchino a fermare il serbo nel suo ultimo tentativo di ottenere la medaglia del metallo più pregiato? Una partita che stuzzica e non poco il palato degli appassionati di racchetta.

Si gioca per gli ottavi di finale del torneo olimpico di singolare come 2° match dalle 12 sul Philippe Chatrier. Prima giocheranno Swiatek e Parry