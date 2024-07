LIVE Darderi-Paul, Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: esordio complicato per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Darderi-Paul, match valevole per il primo turno del torneo di singolare maschile di tennis dei Giochi Olimpici 2024 di Parigi (Francia). Quest’oggi il giovane azzurro farà il suo debutto a cinque cerchi, giusto premio per gli ottimi risultati conseguiti nel 2024. Il classe 2002 sarà opposto all’ostico statunitense, giocatore d’esperienza e testa di serie numero 9 del seeding.

Luciano Darderi sarà chiamato a una piccola impresa per avanzare nel tabellone olimpico. L’azzurro, nato a Villa Gesell in Argentina, quest’anno si è trasformato in un giocatore di alto livello, entrando di prepotenza nei primi 100 del mondo con il successo nell’ATP 250 di Cordoba. Salito fino alla posizione numero 33 della classifica, il 22enne italiano vuole continuare a crescere nel prossimo futuro, ma adesso si dovrà concentrare sul duplice impegno olimpico: Darderi infatti farà coppia con Lorenzo Musetti nel doppio, in sostituzione dell’ammalato Jannik Sinner.

Dall’altra parte del campo ci sarà Tommy Paul. 13mo nel ranking ATP, il 27enne americano sarà un avversario non semplice da superare, sebbene si giochi sulla superficie meno gradita dallo statunitense, la terra battuta. Al recente Roland Garros, disputatosi tra maggio e giugno, Paul si è spinto fino al terzo turno, perdendo ai sedicesimi in quattro set da Francisco Cerundolo, mentre Darderi è uscito ai trentaduesimi per mano di Tallon Griekspoor. Quest’oggi, però, potremmo assistere a qualcosa di diverso.

La sfida avrà inizio alle ore 12.00 come primo incontro sul campo 7.