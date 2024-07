LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Raffaello Ivaldi manca la qualificazione in finale nel C1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.23 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con le Olimpiadi su OA Sport.

16.21 Sarà una lotta serrata quella per le medaglie che andrà in scena dalle 17.20, oltre al francese Gestin ci sono lo spagnolo Trave, il tedesco Tasiadis ma occhio anche al britannico Burgess e allo sloveno Savsek.

16.18 Si chiude dunque una semifinale a dir poco amara per l’Italia, irriconoscibile un Raffaello Ivaldi che proprio qui si era imposto nella tappa di coppa del Mondo. L’azzurro chiude quattordicesimo ed è dunque escluso dall’atto finale della specialità.

16.17 93.12 per Gestin che arriva nell’ovazione del pubblico francese.

16.14 97.21 per Burgess che è terzo, arriva purtroppo l’eliminazione di Raffaello Ivaldi che non farà dunque parte dei 12 della finale.

16.11 98.82 per il croato Marinic che è quinto, ora Burgess (Regno Unito) poi Gestin (Francia), per l’ingresso di Ivaldi in finale entrambi dovrebbero fare un tempo più alto di quello dell’azzurro.

16.09 Nessuna penalità per il veronese che ha avuto però diverse difficoltà sia a metà gara nell’ingresso di porta 8 che nel finale.

16.08 Prova purtroppo da dimenticare per Ivaldi che resta in balìa delle onde e ferma il cronometro a 108.20, a meno di grosse sorprese non basterà per entrare in finale.

16.06 E’ partito l’azzurro.

16.04 99.51 per il senegalese Bourhis che va in finale, tocca a Raffaello Ivaldi.

16.01 Inizia ad alzarsi il livello, 96.69 per Trave che è primo.

15.59 Ora Trave (Spagna), Bourhis (Senegal) poi toccherà di nuovo a Raffaello Ivaldi.

15.58 Va fortissimo Tasiadis che va in testa con 96.74.

15.55 104.24 con 6 secondi di penalità per Hedwig, tocca al tedesco Sideris Tasiadis.

15.54 Siamo arrivati a metà del lotto, ora il polacco Hedwig.

15.52 99.45 per Carter che è terzo.

15.49 Tante penalità per Eichfeld che chiude a 162.23, ora Tristan Carter (Australia).

15.46 Lo slovacco chiude a 102.59, ora Casey Eichfeld (Usa).

15.44 99.54 con due secondi di penalità per Rohan, ora Matej Benus (Slovacchia).

15.41 107.11 per Haneda, ora Lukas Rohan (Repubblica Ceca).

15.38 98.28 per lo sloveno che va in testa, tocca a Takuya Haneda (Giappone).

15.35 127.41 per Baldoni, ora Benjamin Savsek.

15.33 98.52 per Jegou con due secondi di penalità, ora il canadese Alex Baldoni.

15.30 Si comincia!

15.25 Raffaello Ivaldi sarà il tredicesimo a scendere.

15.20 Dieci minuti all’inizio della semifinale, ad aprire le danze sarà l’irlandese Liam Jegou.

15.15 Sono stati il padrone di casa Nicolas Gestin, il britannico Adam Burgess e il croato Matija Marinic nell’ordine i migliori delle batterie.

15.10 L’azzurro Raffaello Ivaldi cercherà di confermare i buoni risultati delle batterie, concluse al quarto posto dal veronese.

15.05 Scatterà alle 15.30 la semifinale con i 16 atleti rimasti dopo le batterie, saranno i primi 12 a qualificarsi per la finale in programma nel tardo pomeriggio.

15.00 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della semifinale della canadese maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di semifinale e finale della canoa slalom (canadese maschile) alle Olimpiadi di Parigi 2024. Raffaello Ivaldi va a caccia di un posto in finale a Vaires-sur-Marne a partire dalle 15.30.

Dopo le qualificazioni di sabato è il momento di semifinali e finale per le medaglie per quanto riguarda la canadese maschile, che ha messo in luce un ottimo Raffaello Ivaldi. L’azzurro ha infatti strappato in scioltezza la qualificazione con il quarto miglior tempo delle batterie e andrà a caccia di un piazzamento tra i primi 12 tra i sedici rimasti per accedere all’ultimo atto della specialità.

Il più veloce di tutti fino a qui è stato il beniamino di casa Nicolas Gestin, che nella seconda manche è riuscito a migliorare l’iniziale 89.90 della prima run fermando il cronometro a 88.78. Ad insidiare il francese per le medaglie ci saranno poi il britannico Adam Burgess e il croato Matija Marinic mentre il favorito della vigilia, lo sloveno Benjamin Savsek, proverà a riemergere dopo due turni di qualificazione non brillanti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di semifinale e finale della canadese maschile, specialità della canoa slalom alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si partirà alle ore 15.30 a Vaires-sur-Marne, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale per non perdersi davvero nulla.