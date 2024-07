LIVE Canoa Slalom, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Raffaello Ivaldi in semifinale nel C1 dalle 15.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di semifinale e finale della canoa slalom (canadese maschile) alle Olimpiadi di Parigi 2024. Raffaello Ivaldi va a caccia di un posto in finale a Vaires-sur-Marne a partire dalle 15.30.

Dopo le qualificazioni di sabato è il momento di semifinali e finale per le medaglie per quanto riguarda la canadese maschile, che ha messo in luce un ottimo Raffaello Ivaldi. L’azzurro ha infatti strappato in scioltezza la qualificazione con il quarto miglior tempo delle batterie e andrà a caccia di un piazzamento tra i primi 12 tra i sedici rimasti per accedere all’ultimo atto della specialità.

Il più veloce di tutti fino a qui è stato il beniamino di casa Nicolas Gestin, che nella seconda manche è riuscito a migliorare l’iniziale 89.90 della prima run fermando il cronometro a 88.78. Ad insidiare il francese per le medaglie ci saranno poi il britannico Adam Burgess e il croato Matija Marinic mentre il favorito della vigilia, lo sloveno Benjamin Savsek, proverà a riemergere dopo due turni di qualificazione non brillanti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di semifinale e finale della canadese maschile, specialità della canoa slalom alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si partirà alle ore 15.30 a Vaires-sur-Marne, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale per non perdersi davvero nulla.