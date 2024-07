LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: le batterie di C1 femminile e K1 maschile in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale delle batterie di canoa slalom alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo le medaglie assegnate in C1 maschile e K1 femminile è il momento di ripartire con le specialità invertite.

In programma oggi ci sono le qualificazioni di canadese femminile e kayak maschile con l’Italia che sarà rappresentata in entrambe le specialità. Nel C1 sarà al via Marta Bertoncelli mentre nel K1 i colori azzurri saranno rappresentati da Giovanni de Gennaro. Quest’ultimo rappresenterà una vera e propria carta da medaglia per l’Italia essendo ormai da anni uno tra i migliori della specialità.

L’azzurro se la giocherà verosimilmente con il ceco Jiří Prskavec mentre il terzo favorito per salire sul podio è il britannico Joseph Clarke. Al femminile invece dopo l’oro del kayak l’australiana Jessica Fox andrà a caccia di una medaglia anche nella canadese. Nella lotta per il podio rientreranno poi la ceca Tereza Fiserova e la britannica Kimberley Woods, anch’essa a medaglia (di bronzo) nel C1.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale delle batterie della canoa slalom alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tocca a kayak maschile e canadese femminile. Si partirà dalle ore 15.00, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.