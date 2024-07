LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Giovanni de Gennaro in semifinale da terzo nel K1, avanza Marta Bertoncelli nel C1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.23 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con le Olimpiadi di Parigi 2024 su OA Sport.

18.21 Questi i risultati finali delle qualificazioni del K1 maschile:

1 6 CASTRYCK Titouan FRA 83.71 0 83.71 1 80.09 0 80.09 1 80.09 SF

2 1 PRSKAVEC Jiri CZE 83.74 0 83.74 2 82.90 2 84.90 2 83.74 +3.65 SF

3 2 de GENNARO Giovanni ITA 86.46 2 88.46 12 85.34 0 85.34 3 85.34 +5.25 SF

4 3 CLARKE Joseph GBR 86.89 50 136.89 23 83.62 2 85.62 4 85.62 +5.53 SF

5 9 ANDERSON Timothy AUS 88.37 0 88.37 11 83.78 2 85.78 5 85.78 +5.69 SF

6 5 DOUGOUD Martin SUI 86.30 0 86.30 3 86.24 52 138.24 22 86.30 +6.21 SF

7 10 BUTCHER Finn NZL 86.35 0 86.35 4 88.08 54 142.08 24 86.35 +6.26 SF

8 18 GONCALVES Pedro BRA 86.64 0 86.64 5 86.71 4 90.71 13 86.64 +6.55 SF

9 11 GRIGAR Jakub SVK 87.10 0 87.10 6 87.80 4 91.80 15 87.10 +7.01 SF

10 12 HEGGE Noah GER 85.67 2 87.67 8 87.15 0 87.15 6 87.15 +7.06 SF

11 8 QUAN Xin CHN 87.23 0 87.23 7 87.80 2 89.80 10 87.23 +7.14 SF

12 15 ECHANIZ Pau ESP 85.84 2 87.84 9 86.37 2 88.37 7 87.84 +7.75 SF

13 13 POLACZYK Mateusz POL 87.89 0 87.89 10 87.58 52 139.58 23 87.89 +7.80 SF

14 4 KAUZER Peter SLO 88.93 2 90.93 16 86.84 2 88.84 8 88.84 +8.75 SF

15 16 OHRSTROM Isak SWE 87.43 2 89.43 13 85.55 50 135.55 21 89.43 +9.34 SF

16 14 SOUDI Mathis MAR 89.90 0 89.90 14 87.45 2 89.45 9 89.45 +9.36 SF

17 23 JEMAI Salim TUN 95.11 6 101.11 19 90.03 0 90.03 11 90.03 +9.94 SF

18 7 OSCHMAUTZ Felix AUT 86.07 4 90.07 15 88.40 4 92.40 16 90.07 +9.98 SF

19 17 HENDRICK Noel IRL 88.64 10 98.64 18 88.68 2 90.68 12 90.68 +10.59 SF

20 20 TANAKA Yuuki JPN 91.21 12 103.21 21 89.78 2 91.78 14 91.78 +11.69 SF

21 19 BALDONI Alex CAN 93.18 2 95.18 17 93.25 4 97.25 17 95.18 +15.09

22 24 BOURHIS Yves SEN 94.11 56 150.11 24 95.85 2 97.85 18 97.85 +17.76

23 21 WU Shao-Hsuan TPE 95.22 6 101.22 20 97.45 2 99.45 19 99.45 +19.36

24 22 BARAT Andy COM 101.82 4 105.82 22 105.59 2 107.59 20 105.82 +25.73

18.18 De Gennaro sarà in acqua giovedì 1 alle 15.30 per la semifinale e successivamente alle 17.30 per la finale che assegnerà le medaglie del kayak maschile. Stessi orari per Marta Bertoncelli che tornerà però in gara già nella giornata di domani.

18.15 L’Italia può sorridere anche al femminile con la qualificazione in semifinale di Marta Bertoncelli nella canadese.

18.12 Si chiude dunque la giornata della canoa slalom, ottime le sensazioni suscitate da Giovanni de Gennaro nel K1 con l’azzurro che dopo essersi coperto nella prima run ha lanciato un segnale deciso nella seconda chiudendo terzo dietro a Castryck e Prskavec.

18.10 Jiri Prskavec chiude con un 84.90 non migliorando l’83.74 della prima manche ed è secondo.

18.08 DE GENNARO! Ottima la seconda discesa di giornata dell’azzurro che senza alcuna penalità ferma il cronometro a 85.34 ed è in semifinale con il terzo tempo.

18.06 E lo fa con margine Clarke che firma un 85.62 che vale il terzo posto, eliminato dunque il canadese Alex Baldoni, ora tocca a Giovanni de Gennaro.

18.05 88.84 per lo sloveno Kauzer che si migliora ed è tredicesimo, ora la discesa di Joseph Clarke che definirà gli esclusi dalla semifinale, serve migliorare il 95.18 del canadese Baldoni al britannico per passare il turno.

18.03 88.24 per lo svizzero Dougoud che si migliora di poco ed è quarto. Ora Kauzer (Slovenia), Clarke (Regno Unito), poi toccherà a Giovanni de Gennaro.

18.01 CASTRYCK! Si migliora il francese che esalta il pubblico di casa con un 80.09 che rafforza la leadership di queste qualificazioni.

17.58 89.90 per il cinese Quan che non si migliora e resta nono.

17.57 85.78 con due secondi di penalità per l’australiano Anderson che sale in terza piazza provvisoria.

17.54 Salta una porta il neozelandese Butcher che non si migliora e resta quarto.

17.51 Arrivati a metà del lotto, mancano 12 atleti per definire i qualificati alla semifinale, già eliminati Barat (Comore), Wu (Taipei) e Bourhis (Senegal), al britannico Clarke, che scenderà per terzultimo, servirà migliorare il 95.18 del canadese Baldoni per avanzare.

17.49 89.45 per il marocchino Mathis Soudi che si migliora, è quattordicesimo provvisorio e avanza in semifinale.

17.47 86.37 per lo spagnolo Echaniz che sale in terza piazza provvisoria migliorandosi.

17.45 Il brasiliano Pedro Goncalves ferma il cronometro a 90.71 non migliorandosi, quinto posto provvisorio grazie all’86.64 della prima manche.

17.42 97.95 per il canadese Baldoni che non si migliora e resta diciannovesimo, è arrivata nel frattempo la qualificazione aritmetica per Giovanni de Gennaro in semifinale.

17.40 90.03 per il tunisino Jemai che si migliora, sale in quindicesima piazza ed è qualificato in semifinale.

17.37 107.59 per Andy Barat (Comore) che è il primo degli esclusi dalla semifinale.

17.34 Partita la seconda manche del K1 maschile, 97.85 per Bourhis che si migliora ma dovrà attendere per la qualificazione, il senegalese è attualmente diciannovesimo.

17.31 Questa la classifica finale delle qualificazioni della canadese femminile:

1 2 SATKOVA Gabriela CZE 97.44 2 99.44 1 104.54 2 106.54 7 99.44 SF

2 1 FOX Jessica AUS 100.05 0 100.05 2 101.10 2 103.10 1 100.05 +0.61 SF

3 6 DORIA VILARRUBLA Monica AND 101.28 0 101.28 3 97.68 54 151.68 19 101.28 +1.84 SF

4 5 PANKOVA Zuzana SVK 103.27 0 103.27 4 105.71 0 105.71 5 103.27 +3.83 SF

5 3 LILIK Elena GER 103.95 4 107.95 7 101.29 2 103.29 2 103.29 +3.85 SF

6 4 FRANKLIN Mallory GBR 102.72 2 104.72 5 102.41 50 152.41 20 104.72 +5.28 SF

7 8 SATILA Ana BRA 107.95 2 109.95 13 105.16 0 105.16 3 105.16 +5.72 SF

8 16 TEUNISSEN Lena NED 109.51 6 115.51 18 105.33 0 105.33 4 105.33 +5.89 SF

9 12 US Viktoriia UKR 111.67 2 113.67 16 104.09 2 106.09 6 106.09 +6.65 SF

10 10 ZWOLINSKA Klaudia POL 104.84 2 106.84 6 103.89 4 107.89 9 106.84 +7.40 SF

11 9 LEIBFARTH Evy USA 108.82 0 108.82 9 101.09 6 107.09 8 107.09 +7.65 SF

12 13 HOCEVAR Eva Alina SLO 107.57 2 109.57 11 106.22 2 108.22 10 108.22 +8.78 SF

13 7 DELASSUS Marjorie FRA 104.34 4 108.34 8 109.22 10 119.22 17 108.34 +8.90 SF

14 18 HUANG Juan CHN 104.88 8 112.88 15 104.47 4 108.47 11 108.47 +9.03 SF

15 14 LAZKANO Miren ESP 107.49 2 109.49 10 105.60 8 113.60 15 109.49 +10.05 SF

16 15 MARX Alena SUI 107.66 2 109.66 12 109.10 2 111.10 14 109.66 +10.22 SF

17 17 WOLFFHARDT Viktoria AUT 112.27 2 114.27 17 110.39 0 110.39 12 110.39 +10.95 SF

18 11 BERTONCELLI Marta ITA 108.28 4 112.28 14 106.43 4 110.43 13 110.43 +10.99 SF

19 20 BETTERIDGE Lois CAN 112.22 8 120.22 19 109.60 6 115.60 16 115.60 +16.16

20 21 OKAZAKI Haruka JPN 120.50 2 122.50 20 122.42 8 130.42 18 122.50 +23.06

21 19 CORCORAN Michaela IRL 119.55 10 129.55 21 116.08 52 168.08 21 129.55 +30.11

17.28 Giovanni de Gennaro proverà a migliorare l’88.46 della prima manche che lo vede al momento in dodicesima posizione. Passeranno alla semifinale i primi 20 migliori tempi tra i 24 atleti in gara.

17.25 Tra poco al via la seconda manche del K1 maschile che chiuderà il programma odierno per quanto attiene alla canoa slalom.

17.22 Non si migliora Jessica Fox che resta seconda, si chiudono le qualificazioni del C1 femminile, Marta Bertoncelli avanza in semifinale con l’ultimo tempo disponibile.

17.20 106.54 per Satkova (Repubblica Ceca) che non si migliora e in attesa di Jessica Fox (Australia) resta davanti con il 99.44 della prima manche.

17.18 110.43 per l’azzurra Marta Bertoncelli che si migliora ma scivola comunque in diciottesima posizione, l’ultima disponibile per la qualificazione in semifinale.

17.15 102.41 per la britannica Franklin che si migliora e sale in quarta piazza provvisoria.

17.12 151.68 per l’andorrana Doria che non si migliora e resta terza.

17.09 Non si migliora la francese Delassus che è tredicesima.

17.06 Stanno cercando di accelerare quanto più possibile il programma gli organizzatori essendo previsto alle 18 un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche.

17.05 107.09 per la statunitense Leibfarth che si migliora ed è nona.

17.02 Non si migliora la polacca Zwolinska che è scesa in ottava piazza.

16.59 106.09 per l’ucraina Us che si migliora e sale in settima piazza provvisoria.

16.56 La spagnola Lazkano ferma il cronometro a 113.60 e resta dodicesima non migliorandosi.

16.53 105.33 per l’olandese Teunissen che si migliora ed è sesta.

16.50 108.47 per la cinese Huang che si migliora ed è nona.

16.49 168.08 per l’irlandese Corcoran, abbiamo dunque le tre escluse dalla semifinale, le restanti discese serviranno solo a definire le posizioni delle batterie, avanza dunque Marta Bertoncelli.

16.45 115.60 per la canadese Betteridge, anch’essa fuori.

16.43 130.22 per la giapponese Okazaki che non si migliora ed è la prima delle escluse dalla semifinale.

16.41 Questa la classifica finale della prima manche del K1 maschile:

1 6 CASTRYCK Titouan FRA 83.71 0 83.71

2 1 PRSKAVEC Jiri CZE 83.74 0 83.74 +0.03

3 5 DOUGOUD Martin SUI 86.30 0 86.30 +2.59

4 10 BUTCHER Finn NZL 86.35 0 86.35 +2.64

5 18 GONCALVES Pedro BRA 86.64 0 86.64 +2.93

6 11 GRIGAR Jakub SVK 87.10 0 87.10 +3.39

7 8 QUAN Xin CHN 87.23 0 87.23 +3.52

8 12 HEGGE Noah GER 85.67 2 87.67 +3.96

9 15 ECHANIZ Pau ESP 85.84 2 87.84 +4.13

10 13 POLACZYK Mateusz POL 87.89 0 87.89 +4.18

11 9 ANDERSON Timothy AUS 88.37 0 88.37 +4.66

12 2 de GENNARO Giovanni ITA 86.46 2 88.46 +4.75

13 16 OHRSTROM Isak SWE 87.43 2 89.43 +5.72

14 14 SOUDI Mathis MAR 89.90 0 89.90 +6.19

15 7 OSCHMAUTZ Felix AUT 86.07 4 90.07 +6.36

16 4 KAUZER Peter SLO 88.93 2 90.93 +7.22

17 19 BALDONI Alex CAN 93.18 2 95.18 +11.47

18 17 HENDRICK Noel IRL 88.64 10 98.64 +14.93

19 23 JEMAI Salim TUN 95.11 6 101.11 +17.40

20 21 WU Shao-Hsuan TPE 95.22 6 101.22 +17.51

21 20 TANAKA Yuuki JPN 91.21 12 103.21 +19.50

22 22 BARAT Andy COM 101.82 4 105.82 +22.11

23 3 CLARKE Joseph GBR 86.89 50 136.89 +53.18

24 24 BOURHIS Yves SEN 94.11 56 150.11 +66.40

16.38 Al via la seconda manche di qualificazione del C1 femminile.

16.35 Tra otto minuti partirà la seconda e ultima manche di qualificazione della canadese femminile.

16.32 Chiude dunque dodicesimo Giovanni de Gennaro questo primo giro di batterie, ricordiamo che passeranno in semifinale i primi 20 tempi al termine delle due manche.

16.30 Jiri Prskavec chiude a 83.74 ed è secondo, termina la prima manche di qualificazione del k1 maschile.

16.28 Due secondi di penalità in avvio per l’azzurro che chiude a 88.46 ed è undicesimo.

16.26 86.89 per Joseph Clarke che va quinto, tocca a Giovanni de Gennaro.

16.25 90.93 per lo sloveno Kauzer che è quattordicesimo, ora il britannico Clarke poi toccherà a Giovanni de Gennaro.

16.24 83.71 per il francese Titouan Castryck che va davanti a tutti nel tripudio del pubblico.

16.23 Finn Butcher (Nuova Zelanda) ferma il cronometro a 86.35 ed è primo, mancano in sei per chiudere questa prima manche del k1 maschile, Giovanni de Gennaro sarà il penultimo a scendere.

16.20 87.23 per il cinese Quan che è quarto.

16.17 88.37 per l’australiano Anderson che è settimo.

16.14 87.10 per lo slovacco Grigar che si issa in seconda piazza provvisoria.

16.11 Il tedesco Hegge ferma il cronometro a 87.67 con due secondi di penalità sulla prima porta ed è secondo.

16.09 87.89 per Polaczyk (Polonia) che è terzo.

16.06 87.84 con due secondi di penalità per lo spagnolo Pau Echaniz che si piazza alle spalle di Goncalves.

16.05 89.43 per lo svedese Ohrstrom che è secondo.

16.02 Il brasiliano Pedro Goncalves firma un ottimo 86.64 e va in testa.

16.00 Il canadese Alex Baldoni ferma il cronometro a 95.18 e va davanti.

15.57 101.22 per Wu (Taipei), andranno via via a scendere i tempi.

15.56 105.82 per Andy Barat (Comore).

15.55 101.11 per il tunisino Jemai.

15.54 Partita nel frattempo la prima manche di qualificazione del k1 maschile, 150.11 per il senegalese Bourhis.

15.51 Questi i risultati della prima manche della canadese femminile:

1 2 SATKOVA Gabriela CZE 97.44 2 99.44

2 1 FOX Jessica AUS 100.05 0 100.05 +0.61

3 6 DORIA VILARRUBLA Monica AND 101.28 0 101.28 +1.84

4 5 PANKOVA Zuzana SVK 103.27 0 103.27 +3.83

5 4 FRANKLIN Mallory GBR 102.72 2 104.72 +5.28

6 10 ZWOLINSKA Klaudia POL 104.84 2 106.84 +7.40

7 3 LILIK Elena GER 103.95 4 107.95 +8.51

8 7 DELASSUS Marjorie FRA 104.34 4 108.34 +8.90

9 9 LEIBFARTH Evy USA 108.82 0 108.82 +9.38

10 14 LAZKANO Miren ESP 107.49 2 109.49 +10.05

11 13 HOCEVAR Eva Alina SLO 107.57 2 109.57 +10.13

12 15 MARX Alena SUI 107.66 2 109.66 +10.22

13 8 SATILA Ana BRA 107.95 2 109.95 +10.51

14 11 BERTONCELLI Marta ITA 108.28 4 112.28 +12.84

15 18 HUANG Juan CHN 104.88 8 112.88 +13.44

16 12 US Viktoriia UKR 111.67 2 113.67 +14.23

17 17 WOLFFHARDT Viktoria AUT 112.27 2 114.27 +14.83

18 16 TEUNISSEN Lena NED 109.51 6 115.51 +16.07

19 20 BETTERIDGE Lois CAN 112.22 8 120.22 +20.78

20 21 OKAZAKI Haruka JPN 120.50 2 122.50 +23.06

21 19 CORCORAN Michaela IRL 119.55 10 129.55 +30.11

15.49 L’azzurro sarà il penultimo dei 24 a partire prima di Jiri Prskavec (Repubblica Ceca).

15.47 Tra pochi minuti scatterà la prima manche delle qualificazioni del K1 maschile, per l’Italia ci sarà Giovanni de Gennaro.

15.44 Chiude dunque al quattordicesimo posto Marta Bertoncelli che cercherà di migliorarsi nella seconda manche, passeranno in semifinale i primi 18 tempi tra prima e seconda run.

15.42 100.05 per Jessica Fox che è seconda e chiude questa prima manche di qualificazioni della canadese femminile.

15.39 99.44 per Satakova (Repubblica Ceca) che è la prima a scendere sotto i 100 e va in testa.

15.38 107.95 per Lilik che è quinta.

15.35 Tocca alla tedesca Lilik, la terzultima del lotto.

15.32 L’andorrana Doria Villarrubla ferma il cronometro a 101.28 e va davanti a tutte.

15.30 108.34 per la francese Delassus che è seconda.

15.28 La brasiliana Satila chiude a 109.95 ed è sesta provvisoria, mancano le discese di sette atlete per chiudere questa prima manche.

15.26 108.82 per la statunitense Leibfarth che è seconda.

15.24 106.84 per la polacca Zwolinska che balza in testa.

15.22 Quattro secondi di penalità per Marta Bertoncelli che ferma il cronometro a 112.28 ed è quarta provvisoria.

15.21 113.67 per Us, tocca all’azzurra.

15.18 Ora l’ucraina Us poi toccherà a Marta Bertoncelli.

15.16 Si stanno abbassando via via i tempi, 19.49 della spagnola Lazkano.

15.14 109.66 per la svizzera Alena Marx che va davanti.

15.11 114.27 per l’austriaca Wolffhardt.

15.08 La cinese Huang ferma il cronometro a 112.88 e va in testa.

15.05 120.22 per la canadese Betteridge.

15.02 122.50 per la giapponese Okazaki.

15.00 Inizia la prima manche delle qualificazioni del C1 femminile.

14.55 Cinque minuti al via della prima run della canadese (C1) femminile, la prima a partire sarà la giapponese Haruka Okazaki. Marta Bertoncelli sarà l’undicesima a scendere.

14.50 A rappresentare l’Italia di saranno Marta Bertoncelli nel C1 e Giovanni de Gennaro, tra i migliori della specialità, nel kayak maschile.

14.45 Si partirà alle ore 15 con le prime discese della canadese femminile per poi proseguire con il kayak maschile. In palio 18 posti (su 21 atlete al via) al femminile e 20 su 24 al maschile per la qualificazione in semifinale che riguarderà i migliori tempi tra le due manche di questo pomeriggio.

14.40 Buon primo pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale delle batterie di canoa slalom alle Olimpiadi di Parigi 2024.

