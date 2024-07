LIVE Boxe, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Mouhiidine, debutto da brividi. Anche Sorrentino sul ring

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei tornei di boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024. Saranno due i pugili italiani di scena in questa prima domenica olimpica, vale a dire Aziz Abbes Mouhiidine e Giordana Sorrentino.

Il peso massimo azzurro debutterà nella sua categoria, appunto i 92 kg, ma con un avversario letteralmente da brividi, in virtù di un sorteggio quasi irreale. Si tratta dell’uzbeko Lazizbek Mullojonov, che agli ultimi Mondiali a Tashkent è stato semifinalista, e dunque bronzo. In pratica, è come se fosse, se non una finale, almeno una semifinale anticipata, e invece è un ottavo di finale, dunque un primo turno. Orario di riferimento: 16:34.

Per quanto riguarda l’azzurra, invece, il suo debutto nei 50 kg la vedrà protagonista contro la kazaka Nazym Kyzaibay, trentenne che ha avuto un ottimo passato, ma che dopo i due ori iridati nei 48 kg a Jeju 2014 e Astana 2016 non ha più raggiunto quelle vette. Confronto abbastanza indecifrabile, in sostanza, ma che dovrebbe essere alla portata dell’italiana. Orario di riferimento: 16:50.

Qualunque cosa si dica, ad ogni modo, siamo di fronte a una giornata che è un crocevia importante non solo per le vicende del ring, ma anche di quelle dell’intera Italia a queste Olimpiadi, perché c’è in ballo una questione medaglie che può protrarsi fino alla seconda settimana piena del contesto a cinque cerchi.

Aziz Abbes Mouhiidine e Giordana Sorrentino saliranno sul ring rispettivamente alle ore 16:34 e alle ore 16:50. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!