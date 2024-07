LIVE Beach volley, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Ranghieri/Carambula, assalto ai campioni in carica Mol/Sorum

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della quinta giornata del torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024. In campo Ranghieri/Carambula e i campioni in carica norvegesi Mol/Sorum. Il suggestivo scenario della Tour Eiffel Arena fa da sfondo alla seconda sfida decisiva per la coppia italiana nel torneo di beach volley a Parigi. La coppia azzurra, infatti, dopo la inattesa vittoria contro i forti olandesi Van de Velde/Immers, prova a giocare un brutto scherzo anche ai campioni olimpici di Tokyo e mondiali di Roma, i norvegesi Mol/Sorum.

Ranghieri/Carambula possono affrontare con relativa tranquillità la sfida con i campioni olimpici uscenti Mol/Sorum. Gli azzurri non sono i favoriti ma anche un solo set vinto sarebbe importantissimo per loro nella rincorsa alla qualificazione per il turno successivo. Nonostante l’infortunio alla caviglia di Mol lo scorso marzo, il duo norvegese è tornato competitivo, raggiungendo le semifinali a Ostrava e vincendo l’ultimo torneo prima di Parigi sulla sabbia di Vienna. I tre precedenti incontri tra queste coppie vedono gli italiani vincitori una volta, ma le ultime due sfide sono state a favore dei norvegesi.

Nel primo incontro della Pool i norvegesi hanno piegato senza troppa fatica la resistenza della coppia cilena Grimalt/Grimalt con un secco 2-0 in poco più di mezz’ora. In stagione la coppia scandinava fino a una decina di giorni fa non aveva ancora vinto tornei. A Vienna i norvegesi hanno interrotto la serie negativa che durava da un anno, da quando si imposero nell’elite 16 di Montreal a luglio 2023. Per loro quest’anno due terzi e un quarto posto finora, a causa del lungo stop per infortunio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della quinta giornata del torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024. In campo Ranghieri/Carambula e i campioni in carica norvegesi Mol/Sorum. cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 17.00. Buon divertimento!