LIVE Beach volley, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: esordio complicato per Nicolai/Cottafava

Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della prima giornata del torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024 tra gli azzurri Nicolai/Cottafava e i rappresentanti del Qatar Cherif/Ahmed. Il suggestivo scenario della Tour Eiffel Arena si prepara ad accogliere il torneo di beach volley, che inizia oggi con l’esordio della coppia italiana composta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Per Nicolai, questa rappresenta la quarta Olimpiade, ma è la prima senza Daniele Lupo, con cui conquistò una memorabile medaglia d’argento a Copacabana nel 2016. Al suo fianco, il giovane Cottafava fa il suo esordio nel prestigioso torneo olimpico.

Il debutto degli azzurri si preannuncia tutt’altro che semplice: alle 23 affronteranno i qatarini Ahmed Tijan e Cherif Younousse, bronzo a Tokyo, conosciuti nel circuito come Cherif/Ahmed. Questa coppia ha già sfidato sette volte Nicolai e Cottafava, con un bilancio leggermente favorevole agli italiani, che conducono 4-3. La vittoria più significativa per Nicolai e Cottafava è stata la finale dell’Elite 16 di Ostrava lo scorso anno, dove hanno conquistato il loro primo e unico torneo di alto livello da quando giocano insieme.

Quest’anno, la coppia italiana è riuscita a piazzarsi tra i primi quattro in un solo torneo di alto livello, ottenendo il quarto posto a Gstaad, in Svizzera, considerato il torneo più prestigioso del circuito mondiale. Un anno fa, invece, a Parigi, Nicolai e Cottafava hanno chiuso al secondo posto, dietro gli svedesi Ahman/Hellvig, attualmente al primo posto nel ranking mondiale, grazie a una percentuale di vittorie impressionante. Nicolai, nonostante un lieve problema muscolare che lo ha costretto a rinunciare all’ultimo Elite 16 prima dei Giochi a Vienna, è ora in ottime condizioni e determinato a puntare al podio olimpico. La sua esperienza e la grinta del giovane Cottafava potrebbero rivelarsi una combinazione vincente per l’Italia in queste Olimpiadi.

inizio alle 23.00.