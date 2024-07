LIVE Beach volley, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: debutto a Cinque Cerchi per Gottardi/Menegatti e Ranghieri/Carambula

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle sfide della seconda giornata del torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024. In campo prima Gottardi/Menegatti e le spagnole Liliana/Paula e poi Ranghieri/Carambula contro gli olandesi van de Velde/Immers. Il suggestivo scenario della Tour Eiffel Arena tiene a battesimo le altre due coppie azzurri presenti a Parigi, dopo l’esordio negativo della coppia italiana composta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava.

Marta Menegatti e Valentina Gottardi affrontano un girone particolarmente impegnativo, Le azzurre dovranno vedersela anche con le spagnole Liliana/Paula, una coppia consolidata che ha ottenuto successi nei tornei Future e un podio nel Challenge di Stare Jablonki. Due i precedenti incontri tra queste coppie, entrambi vinti dalle italiane. Del girone fanno parte anche le numero uno al mondo Ana Patricia/Duda e le egiziane Doaa Elghobashy e Marwa Abdelhady, allenate dall’italiano Nicolangelo Antonicelli.

A seguire Ranghieri/Carambula fanno il loro esordio alla seconda Olimpiade a cui partecipano assieme, a otto anni dall’esperienza di Rio. Adrian Carambula era al via, in coppia con Enrico Rossi, anche ai Giochi di Tokyo. Gli azzurri sono in un vero e proprio girone di ferro e debuttano contro una delle coppie che potrebbe dire la sua in chiave podio, gli olandesi van de Velde/Immers che quest’anno sono stati secondi a Brasilia, quarti ad Espinho e altre tre volte quinti. Un solo precedente tra le due coppie che ha premiato gli olandesi che, inoltre, a Uberlandia, usufruirono del ritiro di Carambula/Ranghieri per avanzare.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle sfide della seconda giornata del torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024. In campo prima Gottardi/Menegatti e le spagnole Liliana/Paula e poi Ranghieri/Carambula contro gli olandesi van de Velde/Immers. cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Il primo match inizia alle 9.00, il secondo alle 10.00. Buon divertimento!