Lisa Angiolini, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

La sublimazione di un percorso. Lisa Angiolini si proietta alla sua prima partecipazione olimpica con la voglia di divertirsi e di dare il 100%. Al via dei 100 rana donne, grazie al personale realizzato negli Assoluti primaverili di Riccione di 1:06.00, la toscana vorrà abbattere il muro dell’1:06, per nutrire ambizioni e guadagnarsi la finale a Cinque Cerchi. Chiaramente, non sarà cosa facile, ma si spera che l’atleta allenata da Gianluca Valeri sappia salire ulteriormente di livello per raggiungere un traguardo prestigioso.

Nome: Lisa

Cognome: Angiolini

Luogo e data di nascita: Poggibonsi, 29 giugno 1995

Sport e disciplina: nuoto (100 rana, 4×100 mista)

Quando gareggia: domenica 28 luglio (batterie 100 rana), domenica 28 luglio (semifinale 100 rana), lunedì 29 luglio (finale 100 rana), 3 agosto (batterie 4×100 mista), 4 agosto (finale 4×100 mista)