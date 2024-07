L’ammissione e le speranze di Nadal: “Djokovic è stato più forte. Ora punterò sul doppio”

Rafa Nadal a cuore aperto. Dopo aver perso contro Novak Djokovic, nel secondo turno del singolare maschile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024, il maiorchino ha raccontato le sue sensazioni rispetto alla partita e al prosieguo del suo soggiorno nella capitale transalpina.

“L’ho detto in questi giorni: non sapevo – ha affermato in zona mista – se sarei arrivato preparato a questo incontro. Novak è stato più forte: non bisogna nasconderlo, anche perché l’ha dimostrato. Giocava comodo, in scioltezza e contro un giocatore come lui non riesco più a difendermi e a posizionarmi come qualche anno fa”.

Poi ha aggiunto: “Nel primo set non sono stato mai in partita, mentre nel secondo parziale ho alzato il livello provando a tenere testa a Djokovic. Sono arrivato sino al 4-4, ma poi è subentrata la stanchezza e li la partita è cambiata ancora. Ho dato tutto, ci ho provato al massimo, ma non ce l’ho fatta”.

Infine lo spagnolo ha concluso dicendo: “Ringrazio il pubblico per l’affetto che mi ha tributato. Ora mi rimane una chance: quella del doppio. Voglio provarci fino all’ultimo, ora dovrò recuperare, ma tutto sommato mi sento bene. Sto gestendo i problemini fisici al massimo. Vogliamo avanzare nel tabellone, ma dobbiamo pensare una partita alla volta”.