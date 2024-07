Judo, il tabellone di Manuel Lombardo alle Olimpiadi. Gli ostacoli verso le medaglie

Domani, nella terza giornata di gara del judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Manuel Lombardo rappresenterà l’Italia nella categoria -73 kg. Ambizioni importanti per il piemontese, che vuole dimenticare la cocente delusione di tre anni fa a Tokyo (quando, da co-favorito per il titolo, non andò oltre un quinto posto) e si candida ad un ruolo da protagonista sui tatami dell’Arena Champ de Mars.

L’argento iridato di Doha 2023 arriva all’appuntamento a cinque cerchi dopo un ottimo percorso di avvicinamento, in cui ha vinto due Grand Slam consecutivi tra Tashkent ed Astana dimostrando di aver ormai completato il processo di adattamento alla nuova categoria di peso. Accreditato della quarta testa di serie, Lombardo non ha avuto un brutto sorteggio e deve ambire alla zona podio.

L’azzurro avrà quasi un’autostrada (partendo dal presupposto che a questi livelli non ci sono match scontati) fino ai quarti di finale, con i primi due turni abbastanza agevoli contro il polacco Stodolski e a seguire uno tra il thailandese Terada e l’haitiano Metellus. Ad attenderlo in finale di Pool ci sarebbe eventualmente il brasiliano Cargnin o il kosovaro Gjakova, con all’orizzonte una possibile semifinale stellare con l’azero numero 1 al mondo Heydarov.

Di seguito il tabellone completo della -73 kg maschile di judo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

TABELLONE -73 KG UOMINI JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

HEYDAROV H AZE bye

BUTBUL Tohar ISR-DRIS MR ALG

MARGELIDON A CAN-KHOJAZODA B TJK

WANDTKE Igor GER-de OLIVEIRA R STP

LOMBARDO M ITA-STODOLSKI Adam POL

TERADA Masayuki THA-METELLUS PA HAI

CARGNIN Daniel BRA-GJAKOVA Akil KOS

GASSNER Samuel AUT-BAYAN Hasan SYR

HASHIMOTO S JPN bye

HRISTOV Mark BUL-HOUSSEIN A DJI

SHAVDATUASHVILI L GEO-GABA JB FRA

MLUGU AT TAN-TAI TIN William SAM

STUMP Nils SUI-BATZAYA E MGL

CASES ROCA S ESP-NJIE Faye GAM

YULDOSHEV M UZB-SHAMSHAYEV D KAZ

YONEZUKA Jack USA-OSMANOV Adil MDA