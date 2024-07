Judo, il tabellone di Andrea Carlino alle Olimpiadi. Serve l’exploit della carriera

Sabato 27 luglio, alle ore 10.00, Andrea Carlino avrà l’onore di salire sul tatami 2 del Grand Palais Éphémère per disputare l’incontro che aprirà (in contemporanea con un match della -48 kg femminile previsto sul tatami 1) ufficialmente il programma del judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il piemontese, iscritto alla categoria -60 kg, è pronto ad affrontare la gara più importante della sua carriera al debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi.

Il 27enne azzurro, ripescato in extremis per le Olimpiadi grazie alla riallocazione di una quota, non parte tra i favoriti della vigilia e potrà dunque combattere libero di testa, senza pressioni eccessive. Carlino vanta un terzo posto al Grand Slam di Astana dello scorso maggio come miglior risultato nel circuito maggiore, mentre a livello di grandi eventi ha raccolto una settima piazza agli Europei di Montpellier 2023.

L’ennesimo prodotto dell’Akiyama Settimo Torinese, da non testa di serie al sorteggio, troverà domattina al primo turno un avversario alla sua portata come l’australiano Joshua Katz, ma in caso di vittoria sarà chiamato ad una missione quasi impossibile agli ottavi contro il taiwanese n.1 del ranking mondiale e fresco argento iridato Yang Yung Wei. Insomma, per raggiungere i quarti e restare in corsa per le medaglie, servirà l’exploit della vita al nostro portacolori.

TABELLONE -60 KG JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

YANG Yung Wei TPE bye

KATZ Joshua AUS-CARLINO Andrea ITA

KHALMATOV D UKR-RUZIEV Doston UZB

SMETOV Yeldos KAZ-TSJAKADOEA T NED

GARRIGOS F ESP bye

MORENO Jairo ESA-VERSTRAETEN J BEL

NAGAYAMA Ryuju JPN bye

SANCHO S CRC-AUGUSTO Michel BRA

SARDALASHVILI G GEO bye

KISOKA Arnold COD-WOLCZAK Yam ISR

YILDIZ Salih TUR bye

MAKABR Hesham YEM-McKENZIE Ashley JAM

MKHEIDZE Luka FRA bye

SAMY Youssry EGY-ENKHTAIVAN A MGL

AGHAYEV Balabay AZE bye

ZULU Simon ZAM-KIM Won Jin KOR