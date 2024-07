Judo, i tabelloni degli italiani alle Olimpiadi. Sorridono alcuni azzurri, sfortunate Toniolo e Polling

In attesa di sabato 27 luglio, quando si disputeranno le prime due categorie di peso (-60 kg uomini e -48 kg donne), quest’oggi è andata in scena la fondamentale cerimonia di sorteggio di tutti i tabelloni del judo per i Giochi Olimpici di Parigi. I 13 azzurri impegnati nella rassegna a cinque cerchi conoscono dunque finalmente i nomi degli avversari che dovranno affrontare nel percorso verso un eventuale Final Block con in palio le medaglie.

Procediamo in ordine cronologico e cominciamo quindi dalla numero 1 del ranking nei -48 kg Assunta Scutto, che per essere la prima testa di serie del seeding non è stata sicuramente fortunata. Dopo un debutto tutto sommato agevole con la cinese Guo o l’americana Laborde, “Susy” rischia infatti di incrociare ai quarti la mina vagante svedese Babulfath (bronzo mondiale in carica) per poi vedersela in semifinale (o nel peggiore dei casi ai recuperi) con una tra la beniamina locale Boukli e la micidiale giapponese Tsunoda, nettamente favorita per l’oro olimpico.

Primo turno fattibile contro l’australiano Katz ma ottavo di finale quasi impossibile contro il taiwanese n.1 al mondo Yung Wei Yang nei -60 kg per Andrea Carlino, mentre a conti fatti non è andata male alla campionessa iridata in carica dei -52 kg Odette Giuffrida. La romana, numero 3 del seeding, ha evitato lo spauracchio Uta Abe (la più forte del Pianeta, ma esclusa dalle teste di serie) e troverà un ottavo abbordabile prima di un quarto più impegnativo ma alla sua portata contro l’ungherese Pupp, la giovane iberica Toro Soler o la mongola Lkhagvasuren, con all’orizzonte una probabile semifinale con la rivale kosovara Krasniqi.

Esordio soft prima di un ottavo da brividi con l’azero Najafov per Matteo Piras, testa di serie n.8 dei -66 kg, che a seguire incrocerebbe presumibilmente il moldavo n.1 del ranking Vieru. Pessimo sorteggio nei -57 kg per Veronica Toniolo, che pesca subito la nipponica Funakubo in una Pool abitata anche dall’ucraina Bilodid e dalla francese Cysique, mentre nei -73 kg il n.4 del seeding Manuel Lombardo ha quasi un’autostrada (partendo dal presupposto che a questi livelli non ci sono match scontati) fino ad un eventuale quarto di finale contro il brasiliano Cargnin o il kosovaro Gjakova, in attesa della supersfida all’azero Heydarov in semifinale.

Di primo acchito potrebbe sembrare un sorteggio oltremodo negativo nei -63 kg per la diciannovenne siciliana Savita Russo, abbinata alla polacca argento mondiale in carica Szymanska, ed in effetti si tratta di un esordio estremamente complicato, ma guardando più in prospettiva una potenziale vittoria a sorpresa sulla quarta testa di serie aprirebbe scenari clamorosi alla luce di un tabellone veramente aperto almeno fino alle semifinali. Percorso non impossibile anche nei -81 kg per Antonio Esposito, che (dopo un primo impegno agevole) trova l’insidioso brasiliano Schimidt agli ottavi con in palio un posto ai quarti contro il canadese Gauthier Drapeu o altro outsider.

Strada verso le medaglie tutta in salita purtroppo nei -70 kg per Kim Polling, che debutta con la giovane mina vagante portoghese Pina e a seguire avrebbe agli ottavi la croata due volte iridata Barbara Matic, mentre Christian Parlati (testa di serie n.8 nei -90 kg) affronterà due turni ampiamente alla sua portata e mette già nel mirino il quarto di finale contro il fenomeno georgiano campione olimpico di Tokyo 2021 Lasha Bekauri.

Da leader del ranking mondiale nei -78 kg, Alice Bellandi ha una grande chance per salire sul podio e giocarsi anche il metallo più pregiato in quel di Parigi, ma il sorteggio di oggi non le ha detto benissimo. Già al primo turno dovrà fare dannatamente sul serio contro la forte brasiliana tre volte campionessa del mondo Mayra Aguiar (la più pericolosa tra le “unseeded“, avendo gareggiato poco nell’ultimo anno), per poi incrociare eventualmente ai quarti l’emergente ucraina Lytvynenko ed in semifinale una tra la cinese Ma Zhenzhao e la francese Malonga. Le altre tre big della categoria sono tutte dalla parte opposta del tabellone.

Da non testa di serie, Gennaro Pirelli sarà una mina vagante nei -100 kg con il compito di battere il croato Kumric e provare l’impresa agli ottavi sul fortissimo georgiano Sulamanidze per garantirsi almeno il ripescaggio in caso di ko ai quarti con il giapponese campione olimpico 2021 Aaron Wolf. Obiettivo quarti di finale nei +78 kg per Asya Tavano, favorita nei primi due incontri ma chiusa sulla carta dall’israeliana numero 2 al mondo Hershko nella finale di Pool, con all’orizzonte quindi un difficile ripescaggio contro una tra la nipponica Sone, la cinese Xu e la turca Ozdemir.

Capitolo finale riservato al Team Event, con l’Italia abbinata all’Ungheria nel turno preliminare. In caso di vittoria, la formazione azzurra sfiderebbe agli ottavi la Georgia n.3 del seeding in uno scontro che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica podio. Superando quello scoglio infatti Lombardo e compagni troverebbero ai quarti Uzbekistan o Canada, con in palio un posto in semifinale contro la Francia (a meno di clamorosi colpi di scena).