Judo, Andrea Carlino sfiora l’impresa con il numero 1 al mondo ma esce agli ottavi nei -60 kg a Parigi

Un ottimo Andrea Carlino esce a testa altissima dal torneo olimpico di judo nella categoria fino a 60 kg, perdendo agli ottavi di finale dopo aver messo in estrema difficoltà il numero 1 del ranking mondiale. Al Grand Palais Éphémère, casa del judo nei Giochi di Parigi 2024, l’azzurro ha sfiorato l’impresa contro uno dei principali favoriti per la medaglia d’oro.

Yang Yung Wei, argento mondiale e olimpico in carica, si è fatto sorprendere dall’approccio aggressivo di Carlino, che è partito a spron battuto, dopo aver rotto il ghiaccio (essendo al debutto assoluto in una rassegna a Cinque Cerchi) in precedenza con la vittoria al primo turno sull’australiano Joshua Katz. Il 27enne piemontese ha messo sin da subito sotto pressione il suo avversario, anticipandolo spesso e volentieri nella fase di kumikata e trovando alcuni buoni attacchi.

Una supremazia che si è concretizzata dopo 2’23” con il waza-ari del judoka italiano, che ha messo a segno uno splendido O-Soto-Gari portandosi in vantaggio nel punteggio e avvicinandosi ad un risultato clamoroso. Purtroppo però, spalle al muro, il taiwanese ha cambiato marcia facendo valere le sue doti nella lotta a terra e pareggiando i conti a meno di un minuto dalla fine dopo aver immobilizzato Carlino per oltre 10 secondi (waza-ari).

Nel Golden Score il nativo di Torino ha avuto un ultimo sussulto, andando abbastanza vicino al punto della vittoria, per poi alzare bandiera bianca dopo 3’51” supplementari subendo nuovamente l’immobilizzazione a terra da parte dell’asiatico, che si è imposto dunque per ippon, approdando ai quarti di finale.