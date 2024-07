Jasmine Paolini senza limiti: scalata travolgente nella classifica WTA Race, Finals ormai in cassaforte

Jasmine Paolini continua a sognare a occhi aperti a Wimbledon 2024, dove ha raggiunto le semifinali dopo aver travolto la statunitense Emma Navarro. La tennista italiana si è meritata la sfida contro la croata Donna Vekic sull’erba londinese, dopo aver già disputato l’atto conclusivo al Roland Garros: la toscana è entrata in una nuova dimensione ed è ormai una splendida realtà negli Slam. La toscana sta disputando una meravigliosa annata agonistica e gli eccellenti risultati conseguiti si riflettono nella WTA Race, ovvero la classifica che prende in considerazione esclusivamente i riscontri ottenuti durante il 2024.

Jasmine Paolini si è infatti issata al quarto posto in questa speciale graduatoria con 3.985 punti, scavalcando la statunitense Coco Gauff (3.598) rispetto all’inizio del torneo in terra britannica. Se la 28enne dovesse perdere la semifinale e la lettone Jelena Ostapenko dovesse vincere il torneo, allora l’azzurra scivolerebbe in quinta piazza. Questo è lo scenario peggiore e che ci auguriamo non si materializzi nei prossimi giorni sui prati più iconici al mondo, ma la posizione nella WTA Race potrebbe migliorare ulteriormente se Jasmine Paolini dovesse fare ulteriore strada a Wimbledon.

In caso di qualificazione all’atto conclusivo, infatti, volerebbe a quota 4.505 punti e scavalcherebbe la bielorussa Aryna Sabalenka (4.466) diventando addirittura la numero 3 dell’anno. In caso di vittoria del torneo si isserebbe a 5.205 punti e diventerebbe addirittura la numero 2 se la kazaka Elena Rybakina dovesse perdere il quarto di finale contro la ceca Krejcikova. La graduatoria è dominata in maniera perentoria dalla polacca Iga Swiatek con 7.465 punti. Ricordiamo che la WTA Race determina le otto qualificate alle WTA Finals, ovvero il torneo di fine anno riservato alle migliori giocatrici della stagione.

Jasmine Paolini ha seriamente messo in cassaforte l’ammissione alle Finals: un bottino di quasi 4.000 punti è nei fatti una garanzia e vale il biglietto per l’evento in programma in Arabia Saudita dal 2 al 9 novembre. Il vantaggio sulla nona classificata (la cinese Qinwen Zheng, 2.270 punti) ammonta a ben 1.715 punti. La croata Vekic diventerebbe numero 9 se dovesse battere proprio Paolini (andrebbe a quota 2.419).

WTA RACE DI JASMINE PAOLINI

WTA Race con la semifinale a Wimbledon: quarta con 3.985 punti (diventerebbe quinta se dovesse perdere la semifinale e Ostapenko vincesse il torneo).

WTA Race con l’eventuale finale a Wimbledon: terza con 4.505 punti.

WTA Race con l’eventuale vittoria a Wimbledon: 5.205 punti, terza o seconda se Rybakina perdesse ai quarti di finale.