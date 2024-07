Jasmine Paolini prosegue la scalata nel ranking WTA: manca una vittoria per la top5! Schiavone nel mirino

Jasmine Paolini si è qualificata per i quarti di finale del torneo di Wimbledon, continuando a guadagnare punti nel ranking WTA, nel quale lunedì scorso si trovava al settimo posto con 4228 punti, mentre ora è al numero 6 virtuale con 4648, scalando una posizione e guadagnando 420 punti netti.

L’azzurra, infatti, lunedì 15 luglio scarterà i 10 punti di Wimbledon 2023, in quanto lo scorso anno uscì all’esordio nel torneo britannico. Qualora il piazzamento fosse confermato a fine torneo, Paolini andrebbe a ritoccare il best ranking, avendo raggiunto per la prima volta il numero 7 del mondo il 10 giugno, dopo il Roland Garros.

L’italiana con l’approdo in semifinale andrebbe a quota 4998 punti, al quinto posto virtuale, mentre volando in finale salirebbe a 5518, sempre al quinto posto virtuale, infine con la vittoria del torneo si porterebbe a 6218, al quarto posto virtuale, che, se confermato, le farebbe eguagliare il miglior piazzamento di Francesca Schiavone, raggiunto per la prima volta il 31 gennaio 2011 dopo gli Australian Open.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 15 LUGLIO

Ranking lunedì 1°luglio: 4228, 7° posto.

Punti da scartare lunedì 15 luglio: 10 (1° turno Wimbledon 2023).

Punti da incamerare lunedì 15 luglio: al momento 430 (quarti di finale Wimbledon 2024).

Ranking con il passaggio ai quarti: 4648, 6° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 4998 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 5518 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 6218 punti, 4° posto virtuale.