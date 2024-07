Jasmine Paolini sempre più nella storia: approda ai quarti a Wimbledon dopo il drammatico ritiro di Keys

Jasmine Paolini è sempre di più nella storia del tennis italiano in un 2024 semplicemente fantastico per la tennista toscana. La numero sette del mondo ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale a Wimbledon, anche se la festa dell’azzurra è macchiata dal drammatico e sofferto ritiro di Madison Keys. L’americana ha deciso di abbandonare il campo tra le lacrime sul 5-5 del terzo set (era avanti 5-2), per un infortunio che non le permetteva assolutamente di muoversi. Davvero l’esito più crudele ed inaspettato la statunitense, che sembrava ormai pronta a chiudere il match.

I complimenti a Paolini vanno assolutamente fatti, visto che comunque l’azzurra aveva vinto il primo set (6-3) e perso il secondo al tie-break dopo una pazzesca rimonta. Adesso la toscana attenderà la vincente del derby americano tra Coco Gauff ed Emma Navarro.

Paolini ha concluso la sua partita con 26 vincenti e altrettanti errori non forzati. Sono invece 35 i vincenti di Keys con 39 errori per l’americana. Entrambe le tenniste hanno sofferto molto con la seconda, concedendo anche tante palle break (otto Paolini e tredici Keys).

Fenomenale inizio di partita per Paolini. L’azzurra si procura una palla break nel secondo game e la sfrutta subito, complice l’ennesimo errore di Keys. L’americana è in confusione e perde ancora il servizio nel quarto gioco, con Jasmine che vola addirittura sul 4-0. La toscana ha un piccolo momento di flessione, dove comunque Keys riesce a trovare un po’ di precisione con i colpi da fondo. L’americana recupera uno dei due break di svantaggio, ma Paolini non concede più occasioni e va a chiudere il primo set sul 6-3.

Paolini parte fortissimo anche nel secondo set, trovando il break in apertura. Da quel momento, però, Keys non sbaglia più nulla, mentre Jasmine comincia a commettere troppi errori. L’americana scappa sul 5-1, togliendo per tre volte il servizio all’azzurra. Sembra un set finito quando nel settimo gioco Keys si porta sul 40-15, ma il doppio fallo commesso sul primo set point gira nuovamente l’inerzia della partita. Paolini riprende coraggio e costruisce una rimonta clamorosa, arrivando sul 5-5. L’azzurra si procura anche una palla break nell’undicesimo gioco, ma Keys annulla tutto con un ace. Si va al tie-break, che è super combattuto e alla fine lo riesce a vincere Keys per 8-6, portando la sfida al terzo.

Inizio complicato di terzo set per Paolini, che nel secondo game si trova sotto 0-40 e alla seconda palla break Keys riesce a sfondare con il dritto. Jasmine ha l’occasione di rientrare subito nel set, ma spreca la palla per il controbreak con un rovescio in rete. Nel settimo game con un altro dritto vincente Keys ottiene un altro break e si porta sul 5-2. Sembra finita ed invece Paolini recupera subito uno dei due game di svantaggio e accorcia sul 5-4. Al termine del nono game Jeys chiede l’intervento del medico e va negli spogliatoi per farsi curare.

Dopo una lunghissima pausa di 10 minuti, Keys torna in campo zoppicando e si capisce subito che la situazione è davvero difficile per l’americana. La 29enne di Rock Island scoppia anche a piangere dopo non aver nemmeno provato a raggiungere una smorzata e Paolini riesce a trovare il break del 5-5. Keys capisce che non può più andare avanti e decide di ritirarsi tra le lacrime. Un finale decisamente amaro per una partita molto bella e che toglie anche un po’ il sorriso a Paolini, che comunque fa la storia.