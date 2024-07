Jasmine Paolini non si ferma nel ranking WTA: cosa serve per raggiungere una storica top5

Jasmine Paolini sta confermando costantemente il nuovo status acquisito di big internazionale: dopo la finale raggiunta al Roland Garros, la tennista toscana ha raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon dopo aver battuto nell’ordine la spagnola Sorribes Tormo, la belga Minnen e la canadese Andreescu. La 28enne sta regalando spettacolo sull’erba londinese dopo aver illuminato la scena sulla terra rossa di Parigi e al prossimo turno incrocerà la vincente del confronto tra l’ucraina Kostyuk e la statunitense Keys.

Jasmine Paolini ha rafforzato il sesto posto nel ranking WTA virtuale con 4.458 punti, ma la nostra portacolori può sognare ancora più in grande. L’azzurra potrebbe infatti superare Jessica Pegula (4.665 punti) e issarsi al quinto posto della graduatoria internazionale, ma per riuscire nell’intento dovrà vincere i prossimi due incontri e dunque raggiungere le semifinali a Wimbledon. L’impresa non sarà semplice perché ai quarti di finale potrebbe incrociare la statunitense Coco Gauff, numero 2 del circuito.

L’ammissione ai quarti di finale la proietterebbe a quota 4.648, mentre la qualificazione in semifinale la isserebbe a 4.998 punti. Per diventare numero 5 del mondo servirebbe, oltre all’approdo in semifinale dell’azzurra, che la greca Maria Sakkari non vada in finale a Wimbledon e che la statunitense Danielle Collins o Daria Kasatkina non alzino al cielo il trofeo.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Ranking WTA virtuale con gli ottavi di finale: sesta con 4.458 punti.

Ranking WTA virtuale con gli eventuali quarti di finale: sesta con 4.648 punti.

Ranking WTA virtuale con l’eventuale semifinale: quinta con 4.998 punti.

Ranking WTA virtuale con l’eventuale finale: quinta con 5.518 punti.

Ranking WTA virtuale con l’eventuale vittoria: quarta con 6.218 punti.