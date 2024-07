Jasmine Paolini in finale al Roland Garros e a Wimbledon nello stesso anno: Serena Williams fu l’ultima a riuscirci

Jasmine Paolini, dopo la doppia finale al Roland Garros in singolare ed in doppio con Sara Errani, è tornata in finale anche in singolare a Wimbledon: è la prima italiana a riuscire in tale impresa nella stessa stagione, e da diversi anni nessuna riusciva a disputare l’ultimo atto sia nel secondo che nel terzo torneo dello Slam.

L’ultima a riuscire nell’impresa era stata la statunitense Serena Williams, capace di bissare l’evento nel 2015 e nel 2016 dopo esserci già riuscita addirittura nel 2002. L’azzurra, nel complesso, è la quindicesima tennista a riuscirci nell’Era Open.

Spiccano, tra le altre ad esserci riuscite, le otto volte di Steffi Graf tra il 1987 ed il 1999, e le sei di Chris Evert tra il 1973 ed il 1985, mentre sul gradino più basso del podio in questa particolare statistica c’è proprio la già citata Serena Williams.

SEMIFINALISTE ROLAND GARROS-WIMBLEDON

Ann Haydon-Jones, Gran Bretagna (1969)

Margaret Court, Australia (1970)

Evonne Goolagong-Cawley, Australia (1971, 1972)

Billie Jean King, USA (1972)

Chris Evert, USA (1973, 1974, 1979, 1980, 1984, 1985)

Olga Morozova, Unione Sovietica (1974)

Martina Navratilova, USA (1982, 1984, 1985, 1986, 1987)

Steffi Graf, Germania (1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1995, 1996, 1999)

Monica Seles, Jugoslavia (1992)

Arantxa Sanchez Vicario, Spagna (1995, 1996)

Martina Hingis, Svizzera (1997)

Serena Williams, USA (2002, 2015, 2016)

Venus Williams, USA (2002)

Justine Henin, Belgio (2006)

Jasmine Paolini, Italia (2024)