Wimbledon, Krejcikova sarà l’avversaria di Jasmine Paolini in finale: Rybakina fuori a sorpresa

Sarà Barbora Krejcikova l’avversaria di Jasmine Paolini nella finale di Wimbledon 2024. Grandissima sorpresa nella seconda semifinale con la ceca che supera in rimonta la kazaka Elena Rybakina, numero quattro del mondo, in tre set con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e nove minuti di gioco. Si tratta della seconda finale Slam della carriera per Krejcikova, che aveva vinto il Roland Garros nel 2021. A Rybakina non bastano 8 ace e 38 vincenti, ma la kazaka paga soprattutto i 37 errori non forzati. Dall’altra parte Krejcikova ha chiuso con 25 vincenti e 26 errori non forzati.

Partenza lanciatissima di Rybakina in un primo set dove fioccano comunque i break. La kazaka si porta sul 4-0, strappando il servizio all’avversaria nel secondo e quarto game. In mezzo la numero quattro del mondo aveva salvato comunque due palle del controbreak immediato. Krejcikova prova a rientra nel set, recuperando uno dei due break di svantaggio nel quinto gioco, ma nel game successivo perde nuovamente la battuta, con Rybakina che si porta sul 5-1. La kazaka manca la prima occasione di chiudere il set al servizio, subendo il break della ceca, ma alla seconda riesce a chiudere il primo set sul 6-3.

Krejcikova salva subito una palla break in avvio di secondo set. La ceca deve sempre fronteggiarne una anche negli altri due turni di servizio, riuscendo comunque a rimanere avanti 3-2. Nel sesto gioco passaggio a vuoto di Rybakina al servizio e Krejcikova lo sfrutta subito per allungare poi sul 5-2. La ceca nel nono game spreca tre set point consecutivi, ma alla fine riesce a chiudere il parziale sul 6-3, portando la sfida al terzo.

Grandissimo equilibrio in avvio di terzo set con entrambe le tenniste che tengono abbastanza agevolmente i propri turni al servizio. Nel settimo game, però, Krejcikova si procura due palle break e basta la prima alla ceca per portarsi avanti sul 4-3. La ceca non trema e tiene a zero il servizio nel decimo gioco, chiudendo 6-4 e regalandosi un’incredibile finale a Wimbledon contro Jasmine Paolini.