Jasmine Paolini guadagna una posizione nel ranking WTA! Si avvicina il record di Francesca Schiavone

Jasmine Paolini ha fatto il proprio esordio a Wimbledon con una bella vittoria sulla spagnola Sorribes Tormo e ora è attesa dalla sfida contro la belga Minnen sull’erba londinese, dove va in scena il terzo Slam della stagione. La tennista italiana ha guadagnato una posizione nel ranking virtuale, dove ora è sesta con 4.288 punti. La ceca Marketa Vondrousova, detentrice del trofeo, è infatti stata clamorosamente battuta dalla spagnola Bouzas Maneiro al primo e ha perso ben 1.990, scivolando così al 15mo posto in graduatoria.

Jasmine Paolini precede la cinese Qinwen Zheng (4.055, ma già uscita dal torneo), la greca Maria Sakkari (3.865, al secondo turno), la statunitense Danielle Collins (3.472, attesa al debutto) e Daria Kasatkina (3.223, al secondo turno). La nostra portacolori potrebbe chiudere il torneo al sesto posto nel ranking WTA, ma ovviamente dipenderà da come si svilupperà il suo cammino a Wimbledon e anche da quali saranno i risultati delle più immediate avversarie.

Jasmine Paolini resta alle spalle della kazaka Elena Rybakina (5.666) e della statunitense Jessica Pegula (4.665). Lo storico record di Francesca Schiavone, ovvero il quarto posto nel ranking WTA raggiunto il 31 gennaio 2011 (miglior risultato di un’italian), non è così lontano e la toscana può mettere nel mirino questo traguardo nel prossimo futuro.