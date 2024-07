Jannik Sinner ha la febbre: intoppo verso le Olimpiadi, partenza rinviata

Jannik Sinner avrebbe la febbre e oggi non dovrebbe partire alla volta di Parigi, dove venerdì 26 luglio si apriranno i Giochi Olimpici. A riportarlo è l’Ansa, che cita fonti vicine all’atleta. Il numero 1 del mondo dovrebbe raggiungere la capitale francese nella giornata di giovedì, il giorno in cui è in programma il sorteggio del tabellone di tennis e in cui il fuoriclasse altoatesino conoscerà il cammino da affrontare se vorrà entrare in zona medaglie (le prime partite sono in programma sabato, ma non è detto che l’azzurro debba scendere in campo già nel primo giorno di programmazione).

Si tratta di un intoppo fisico per il 22enne, che rovina un po’ i piani di preparazione alle Olimpiadi. Jannik Sinner è reduce dal quarto di finale perso a Wimbledon contro il russo Daniil Medvedev e si presenterà ai Giochi da leader del ranking ATP dopo aver vinto gli Australian Open, il Masters 1000 di Miami e due tornei ATP 500 nel corso di questa stagione, oltre ad avere raggiunto le semifinali al Roland Garros.

L’azzurro, alla sua prima partecipazione in carriera alle Olimpiadi (a Tokyo 2020 decise di non partecipare), è tra i pretendenti alle medaglie sulla terra rossa di Parigi (si giocherà al Roland Garros) insieme allo spagnolo Carlos Alcaraz e al serbo Novak Djokovic, senza dimenticarsi dello spagnolo Rafael Nadal desideroso di piazzare uno degli ultimi colpi della carriera. Il tabellone è composto da 64 atleti (massimo tre per Nazioni) e si svolgerà da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto.