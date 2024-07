Jana Germani, Olimpiadi Parigi 2024 vela: scheda e giorni di gara

Jana Germani è al debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi, ma si presenta ai Giochi di Parigi 2024 con alle spalle un ciclo olimpico di grande spessore in coppia con Giorgia Bertuzzi nel doppio 49erFX. La timoniera triestina vanta infatti un bronzo mondiale, due medaglie europee ed una prestigiosa vittoria al Trofeo Princesa Sofia di inizio anno. Germani-Bertuzzi non sono le prime candidate per l’oro olimpico, ma fanno parte di un gruppo composto da 7-8 barche in lizza per una medaglia a Marsiglia.

Nome: Jana

Cognome: Germani

Luogo e data di nascita: Trieste, 2 giugno 1999

Sport e disciplina: vela (doppio femminile 49erFX)

Quando gareggia: dal 28 luglio all’1 agosto