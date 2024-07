Italia-Porto Rico, Preolimpico basket 2024: programma, orario, tv, streaming

Si giocherà nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5, che poi è il primo giorno a San Juan e il secondo in Italia, il secondo match degli azzurri al Preolimpico in quel di Porto Rico. E saranno proprio i padroni di casa gli avversari degli azzurri.

Sarà una sfida totalmente cruciale, perché definirà il cammino di ambedue le selezioni. Da una parte c’è la possibilità di trovare la Lituania, che non è proprio la più gradita, dall’altra la Costa d’Avorio, forse meno rinomata, ma pur sempre con Mo Bamba e Ismael Kamagate con cui non c’è poi tanto da scherzare. Portoricani che contano molto su Josè Alvarado e sul blocco delle ultime manifestazioni per nazionali, ma soprattutto sul pubblico di casa.

SEGUI IL PREOLIMPICO DI BASKET SU DAZN A SOLI 9,99 € AL MESE

Italia-Porto Rico si giocherà nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 alle ore 2:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Max (205) e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale degli incontri dell’Italia, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-PORTO RICO PREOLIMPICO SAN JUAN

Venerdì 5 luglio

Ore 2:30 Porto Rico-Italia – Diretta tv su Sky Sport Max (205)

PROGRAMMA PREOLIMPICO SAN JUAN: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport