Italia-Porto Rico oggi in tv, orario Preolimpico basket 2024: programma e streaming

Secondo impegno per l’Italbasket al Preolimpico di Porto Rico! Gli azzurri scendono in campo oggi – anche se in realtà sarà già scoccata la mezzanotte di venerdì 5 luglio perché si gioca alle 2:30 ora italiana – contro i padroni di casa nella seconda giornata del torneo di qualificazione a Parigi 2024.

I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco hanno abbattuto nettamente il Bahrain nel match di esordio per 114-53, con 14 punti di Danilo Gallinari e 10 di Stefano Tonut. La partita odierna è un vero e proprio spartiacque, con un successo che allontanerebbe lo spettro della Lituania in semifinale.

Il Porto Rico vuole ben figurare di fronte al pubblico amico, dopo aver emulato gli azzurri all’esordio contro la ‘Cenerentola’ Bahrain. Fari puntati su Tremont Waters, playmaker quasi infallibile oltre ad essere un ottimo Assist-man. Da tenere sotto stretta osservazione anche George Conditt e Jordan Howard, con quest’ultimo transitato anche dalla Serie A a Napoli.

Palla a due che verrà alzata al Coliseum di San Juan (Porto Rico) alle 2:30 ora italiana di venerdì 5 luglio. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Max (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta Live testuale per aggiornarvi sul secondo e decisivo match degli azzurri al Preolimpico di basket 2024!

CALENDARIO PREOLIMPICO BASKET 2024 OGGI

Venerdì 5 luglio

Ore 2:30 Italia-Porto Rico – Diretta TV su Sky Sport Max (Canale 205)

PROGRAMMA ITALIA-PORTO RICO PREOLIMPICO BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Max (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport