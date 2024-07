Italia migliore al mondo nel ranking ATP: la top-100 sorride ai tennisti azzurri

Italia, riferimento mondiale. Non è una novità parlare del Bel Paese come di un movimento in salute per quanto riguarda il tennis maschile. Il successo di Matteo Berrettini a Gstaad ha dato un altro impulso, considerando che per il giocatore romano parliamo del nono successo in carriera a livello ATP e del secondo nel 2024 dopo quello a Marrakech.

Un bis anche per quanto riguarda il torneo svizzero, citando l’affermazione di Matteo nel 2018 in Finale contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. E così, il classe ’96 del Bel Paese ha potuto anche fregiarsi di tre atti conclusivi raggiunti sulle tre superficie:

Cemento nella Finale del Challenger di Phoenix

Erba nella Finale dell’ATP250 di Stoccarda

Terra nelle Finali a Marrakech e a Gstaad.

Riscontri che certificano l’eclettismo di Berrettini. Con questo risultato, Matteo ha raggiunto in terza posizione assoluta Fabio Fognini, nella graduatoria che tiene conto dei tornei vinti in casa Italia. A svettare c’è Jannik Sinner (14 tornei vinti) a precedere Adriano Panatta (10 tornei vinti) e appunto il romano e il ligure (9 tornei vinti).

Parlando di gruppo azzurro, le vittorie nostrane nel massimo circuito internazionale hanno raggiunta quota sette: quattro affermazioni di Sinner (Australian Open, Rotterdam, Miami ed Halle), due di Berrettini (Marrakech e Gstaad) e una di Luciano Darderi (Cordoba). Un primato nazionale eguagliato rispetto a quanto accaduto nel 1977 e nel 2021, ma ci potrebbero essere le chance per andare oltre.

Inoltre, Berrettini ha raggiunto la posizione n.50 del mondo, guadagnando ben 32 posti rispetto all’ultimo aggiornamento nel ranking ATP. Questo porta ad avere ben sei italiani in top-50, con solo gli USA ad avere la medesima situazione del Bel Paese. Gruppo tricolore, però, che svetta in top-100 in quanto con nove giocatori come gli States, il nono della serie (Luca Nardi n.75) ha una posizione migliore del corrispettivo americano (Aleksandar Kovacevic n.82).

TOP-100 ITALIANI

1. Jannik Sinner 9570 punti

17. Lorenzo Musetti 2265 punti

33. Luciano Darderi 1331 punti

40. Matteo Arnaldi 1220 punti

48. Flavio Cobolli 1025 punti

50. Matteo Berrettini 965 punti

54. Lorenzo Sonego 921 punti

70. Fabio Fognini 769 punti

75. Luca Nardi 744 punti

TOP-100 USA

11. Taylor Fritz 3705 punti

13. Tommy Paul 3410 punti

14. Ben Shelton 2750 punti

23. Sebastian Korda 1795 punti

29. Frances Tiafoe 1365 punti

38. Marcos Giron 1265 punti

55. Brandon Nakashmia 915 punti

61. Alex Michelsen 831 punti

82. Aleksandar Kovacevic 718 punti