Italia-Lituania oggi in tv, orario Preolimpico basket 2024: programma e streaming

Sfida importantissima quella dell’Italbasket al Preolimpico di basket 2024! Oggi sabato 6 luglio alle 22:00 ora italiana a San Juan (Porto Rico) gli azzurri incrociano la temibile Lituania nella semifinale del torneo che qualifica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e andranno alla caccia di un’autentica impresa come tre anni fa a Belgrado contro la Serbia.

La Nazionale del Belpaese è incappata in una sconfitta la notte scorsa contro i padroni di casa di Porto Rico (69-80) che li ha retrocessi al secondo posto dietro appunto ai portoricani, accoppiandoli così alla Lituania prima nell’altro mini-girone. Il CT Gianmarco Pozzecco dovrà essere bravo a ricompattare il gruppo dopo la battuta d’arresto, con il coach giuliano che avrà a disposizione anche Danilo Gallinari – miglior terminale offensivo finora, uscito zoppicando leggermente nel finale contro il Porto Rico per una botta al ginocchio ma che non ha destato particolare preoccupazione nello staff azzurro.

Segui Italia-Lituania del Preolimpico di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La Lituania ha rispettato i pronostici finendo in prima posizione l’altro mini-girone con due vittorie in altrettante partite disputate, non senza faticare soprattutto contro la Costa d’Avorio (97-93). Assente Jonas Valanciunas, il CT Maksvytis punta forte sull’altra stella Domantas Sabonis (Sacramento Kings) e su Marius Grigonis (Panathinaikos Atene), con Rokas Jokubaitis pronto a dare man forte sotto il ferro.

Palla a due che verrà alzata al Coliseum José Miguel Agrelot “El Choli” di San Juan (Porto Rico) alle 22:00 ora italiana. Diretta TV affidata a Sky Sport Max (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport ci sarà come sempre con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questa sfida degli Azzurri che vale la finale del Preolimpico di basket 2024!

CALENDARIO PREOLIMPICO BASKET 2024 OGGI

Sabato 6 luglio

Ore 22:00 Italia-Lituania – Diretta TV su Sky Sport Max (Canale 205)

PROGRAMMA ITALIA-LITUANIA SEMIFINALE PREOLIMPICO BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Max (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport