Italia-Australia oggi in tv, Mondiali rugby U20 2024: programma, canale, streaming

Oggi, giovedì 4 luglio, alle ore 19.00, nella seconda giornata della Coppa del Mondo Under 20 2024 di rugby, l’Italia giocherà contro i pari età dell’Australia all’Athlone Stadium di Cape Town. La Nazionale italiana U20 di rugby vuole riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro l’Irlanda, mentre gli oceanici vogliono vincere ancora dopo aver piegato la Georgia all’esordio.

L’Italia cambia diversi uomini, rispetto all’esordio, nel XV iniziale: capitan Botturi parte dalla panchina ed a numero 8 c’è Milano, in terza linea con Bellucci e Casartelli, mentre in seconda torna Gritti, dopo un lungo infortunio, affiancato da Mirenzi, infine in prima il tallonatore sarà Siciliano, con piloni Pisani e Pelliccioli.

I mediani saranno Casilio e Brisighella, con Bozzo e De Villiers centri ed il triangolo allargato composto da Belloni e dalle ali Imberti ed Elettri. La diretta tv dell’incontro Italia U20-Australia U20 di rugby non sarà prevista, mentre la diretta streaming della partita sarà fruibile su RugbyPassTV, infine la diretta live testuale della sfida sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA U20-AUSTRALIA U20 RUGBY OGGI

Giovedì 4 luglio – Athlone Stadium di Cape Town

Ore 19.00: Italia U20-Australia U20 – Diretta streaming su RugbyPassTV

PROGRAMMA ITALIA U20-AUSTRALIA U20 RUGBY OGGI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: RugbyPassTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA U20-AUSTRALIA U20 RUGBY OGGI

Italia U20

15 BELLONI Mirko (2004, Verona Rugby)

14 IMBERTI Francesco (2004, CUS Torino)

13 BOZZO Nicola (2004, USA Perpignan) – CAPITANO

12 DE VILLIERS Patrick (2004, Rugby Noceto)

11 ELETTRI Lorenzo (2004, Rugby Rovigo Delta)

10 BRISIGHELLA Simone (2004, Rugby Viadana 1970)

9 CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Vicenza)

8 MILANO Giacomo (2005, U.R. Capitolina)

7 BELLUCCI Luca (2004, Rugby Roma Olimpic)

6 CASARTELLI Nelson (2005, Benetton Rugby)

5 GRITTI Piero (2005, AS Montferrandaise)

4 MIRENZI Samuele (2004, VII Rugby Torino)

3 PISANI Federico (2004, Verona Rugby)

2 SICILIANO Valerio (2004, CA Briviste Corrèze)

1 PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons)

A disposizione

16 GASPERINI Nicholas (2004, Rugby Viadana 1970)

17 GENTILE Francesco (2004, Mogliano Veneto Rugby)

18 ASCARI Davide (Rugby Colorno 1975)

19 MIDENA Mattia (2005, Rugby Paese)

20 REDONDI Tommaso (2005, Verona Rugby)

21 BOTTURI Jacopo – Capitano (2004, Petrarca Rugby)

22 JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca)

23 SCALABRIN Marco (2004, Rugby Vicenza)

Australia U20

1. Lington Ieli – ACT Brumbies, Tuggeranong Vikings

2. Ottavio Tuipulotu – Melbourne Rebels, Eastern Suburbs

3. Trevor King – Queensland Reds, Souths Brisbane

4. Toby Macpherson (c) – ACT Brumbies, Uni-Norths Owls

5. Ollie McCrea – NSW Waratahs, Eastern Suburbs

6. Aden Ekanayake – Australia Sevens, Gordon Rugby Club

7. Dane Sawers – Western Force, Kalamunda Districts

8. Jack Harley – ACT Brumbies, Gungahlin Eagles

9. Dan Nelson – ACT Brumbies, Canberra Royals

10. Harry McLaughlin-Phillips – Queensland Reds, Souths Brisbane

11. Angus Staniforth – ACT Brumbies, Canberra Royals

12. Jarrah McLeod – ACT Brumbies, Canberra Royals

13. Kadin Pritchard – ACT Brumbies, Gungahlin Eagles

14. Ronan Leahy – Western Force, Sydney University

15. Shane Wilcox – ACT Brumbies, Tuggeranong Vikings

A disposizione

16. Bryn Edwards – NSW Waratahs, Sydney University

17. Nathaniel Tiitii – NSW Waratahs, Eastern Suburbs

18. Nick Bloomfield – Queensland Reds, Easts Brisbane

19. Eamon Doyle – NSW Waratahs, Sydney University

20. Dominic Thygesen – Queensland Reds, Souths Brisbane

21. Billy Dickens – NSW Waratahs, Eastern Suburbs

22. Joe Dillon – NSW Waratahs, Manly Marlins

23. Frankie Goldsbrough – Queensland Reds, Easts Brisbane