IndyCar, primo test su ovale per i motori ibridi nel doubleheader in Iowa

Due prove in 24 ore attendono la NTT IndyCar Series 2024 in questo weekend presso l’Iowa Speedway. Tutto è pronto per il primo dei due doubleheader del calendario, con il secondo che si terrà successivamente, ad agosto.

Ci sarà da divertirsi per la seconda e terza sfida su ovale dell’anno, a distanza di oltre due mesi dalla Indianapolis 500. L’osservato speciale è Josef Newgarden (2022 race-1, 2020 race-2, 2016, 2023 race-1, 2023 race-2), americano di Penske, che negli ultimi anni ha sempre fatto differenza nel catino di Newton.

Il nativo di Nashville, vincitore a maggio della seconda Indy500 in carriera, spicca in solitaria nell’albo d’oro di questa corsa tra i piloti ancora in pista nello schieramento di partenza: lo statunitense tenterà di allungare la propria striscia di successi dopo aver dominato la scena dodici mesi fa.

L’Iowa Speedway, protagonista quest’anno anche nella NASCAR Cup Series, ha una lunghezza di 0,875 miglia (1,408 km). Il ‘The Fastest Short Track on The Planet’ ricorda per certi versi il Richmond Raceway.

Quattro curve che hanno una pendenza progressiva che oscilla dai 12 ai 14 gradi. Ci sono delle piccole differenze in ogni caso rispetto al passato, un nuovo asfalto è stato infatti depositato nelle quattro curve in vista della manifestazione della NASCAR disputata un mese fa.